Ukraine-Krieg Explosion an Kachowka-Staudamm – Wasserstand offenbar um zehn Meter gestiegen

Cherson Im von Russland besetzten Teil der Südukraine ist nach Angaben beider Kriegsparteien ein großer und wichtiger Staudamm nahe der Front schwer beschädigt worden. Kiew und Moskau machten sich am Dienstagmorgen gegenseitig für den Vorfall in der Region Cherson mit potenziell gravierenden Folgen verantwortlich.

Das ukrainische Einsatzkommando Süd teilte mit, die russischen Besatzer hätten den Damm in der Stadt Nowa Kachowka gesprengt. Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, innerhalb von fünf Stunden könne der Wasserstand eine kritische Höhe erreichen. Der Staudamm ist laut staatlicher russischer Nachrichtenagentur Tass zufolge auf der Hälfte seiner Länge zerstört. Das Bauwerk stürze weiter ein, meldet die staatliche Agentur unter Berufung auf Rettungsdienste.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski rief in Kiew den nationalen Sicherheitsrat ein. Militärgouverneur Prokudin erklärte, auf der linken Seite des Flusses Dnipro - wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt - sei mit Evakuierungen begonnen worden. „Das Ausmaß der Zerstörung, die Geschwindigkeit und Menge des Wassers sowie die wahrscheinlichen Überschwemmungsgebiete werden gerade bestimmt“, erklärte er. Bislang seien laut ukrainischen Angaben rund 300 Häuser evakuiert worden. Der Damm lässt sich Behördenangaben zufolge wahrscheinlich nicht reparieren.

Die russischen Besatzer hingegen machten ukrainischen Beschuss für die Schäden am Kachowka-Staudamm verantwortlich. „Das Wasser ist gestiegen“, sagte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister in Nowa Kachowka, Wladimir Leontjew, staatlichen russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Der Wasserstand hinter dem Damm ist laut Tass bereits um zehn Meter gestiegen.

In dem Bezirk um den zerstörten Damm Bezirk haben die Behörden zudem wohl den Notstand ausgerufen. Das meldet Tass unter Berufung auf einen Erlass der von Russland installierten örtlichen Besatzungsbehörden.

Wasserstand könnte zum Problem werden

Russischen Behördenangaben zufolge seien 22.000 Menschen von Überschwemmungen bedroht. Das meldet die russischee Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die von Russland installierte Verwaltung in den besetzten Teilen der ukrainischen Oblast Cherson. Die Menschen lebten in 14 Ortschaften im Süden der Oblast Cherson. Von der Zerstörung des Staudammes könnten Tass zufolge allerdings rund 80 Ortschaften betroffen sein.

Bürgermeister Leontjew räumte aber ein, dass es zu Problemen bei der Wasserversorgung auf der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommen könnte, die südlich von Cherson liegt. Diese wird mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee beliefert. Die Angaben beider Seiten zu dem Vorfall am Staudamm konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

In ukrainischen Medien und in sozialen Netzwerken wurden Videos geteilt, die dem Anschein nach bereits gestiegenen Wasserstände um die Stadt Cherson zeigten. Außerdem wurden Aufnahmen geteilt, auf denen offenbar die ausströmenden massiven Wassermengen an der Staudammmauer in Kachowka zu sehen waren. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Angesichts der angespannten Lage berief Präsident Selenski den Sicherheitsrat ein. „Russische Terroristen“, schrieb Selenski außerdem auf Telegram. „Die Zerstörung des Damms des Kachowka-Wasserkraftwerks beweist der ganzen Welt, dass sie aus jeder Ecke der Ukraine vertrieben werden müssen.“

Unterschiedliche Angaben zu Sicherheit von AKW Saporischschja

Zur Sicherheit des Atomkraftwerks (AKW) Saporischschja gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Nach russischer Darstellung gibt es durch den Einsturz des Staudammes keine unmittelbare Gefahr für das AKW. Das berichtet Tass unter Berufung auf einen von Russland eingesetzten Verwaltungsvertreter im besetzten Gebiet Saporischschja.

Staudamm in Region Cherson gesprengt: Evakuierungen haben begonnen

Auch nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es ebenfalls keine direkte Gefahr. Experten der IAEA beobachteten die Lage, zitiert Tass aus einer Erklärung der IAEA.

Zentral für die Sicherheit sei das Kühlbecken beim AKW selbst, das unbedingt intakt bleiben müsse, erklärt die Internationale Atomenergiebehörde. IAEA-Chef Rafael Grossi appelliert deshalb an die Ukraine und Russland, das Becken zu verschonen. Es dürfe nichts unternommen werden, was die Unversehrtheit des Beckens gefährde. Das Wasser darin dürfte schätzungsweise einige Monate zur Kühlung reichen, da die Reaktoren in Saporischschja bereits seit einigen Monaten abgeschaltet seien.

Die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom sieht allerdings eine Gefahr für das Atomkraftwerk. Die Lage in dem AKW sei aber gegenwärtig unter Kontrolle, teilt Energoatom auf Telegram mit. „Wasser aus dem Kachowka-Stausee ist notwendig, damit die Anlage Strom für die Turbinenkondensatoren und Sicherheitssysteme des Kernkraftwerks erhält“, erklärt Energoatom. „Derzeit ist das Kühlbecken der Anlage voll: Um 08.00 Uhr beträgt der Wasserstand 16,6 Meter, was für den Bedarf der Anlage ausreicht.“

Reaktionen auf die Zerstörung

Der britische Außenminister James Cleverly macht Russlands Invasion für die Zerstörung des Staudammes verantwortlich und fordert den sofortigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. „Ich habe Berichte über die Explosion am Damm und die Gefahr einer Überschwemmung gehört“, sagt Cleverly, der sich derzeit in der Ukraine aufhält, der Nachrichtenagentur Reuters.

„Es ist noch zu früh, um irgendeine aussagekräftige Bewertung der Einzelheiten vorzunehmen. Aber man sollte nicht vergessen, dass der einzige Grund, warum dies überhaupt ein Problem darstellt, Russlands unprovozierte umfassende Invasion der Ukraine ist“, sagt der Minister. „Wir werden die Entwicklung der Lage weiterhin beurteilen, aber das Beste, was Russland jetzt tun kann, ist, seine Truppen sofort abzuziehen.“



Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt es keine direkte Gefahr für das AKW. (Foto: dpa) Saporischschja

EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich bestürzt. „Schockiert über den beispiellosen Angriff auf den Nowa-Kachowka-Staudamm“, schrieb er am Dienstag auf Twitter. „Die Zerstörung ziviler Infrastruktur gilt eindeutig als Kriegsverbrechen - und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Rechenschaft ziehen.“

Er werde das Thema beim EU-Gipfel Ende Juni ansprechen und mehr Hilfe für die überfluteten Gebiete vorschlagen, schrieb er weiter. „Meine Gedanken sind bei allen von der Katastrophe betroffenen Familien in der Ukraine.“

Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeige die Zerstörung die Brutalität des von Russland geführten Krieges in der Ukraine. „Die heutige Zerstörung des Kachowka-Staudamms gefährdet Tausende Zivilisten und verursacht schwere Umweltschäden“, erklärt Stoltenberg auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. „Das ist eine ungeheuerliche Tat, die einmal mehr die Brutalität des russischen Krieges in der Ukraine zeigt.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete die Zerstörung des Staudamms in der Ukraine als „neue Dimension“ in dem Krieg. Man werde die Ukraine so lange unterstützen, wie dies nötig sei, sagt Scholz beim WDR-Europaforum. Das Kalkül von Russlands Präsident Wladimir Putin werde nicht aufgehen.

Russland hatte das Nachbarland Ukraine vor mehr als 15 Monaten überfallen und im Zuge seines Angriffskriegs auch das Gebiet Cherson besetzt. Im vergangenen Herbst gelang der ukrainischen Armee dann die Befreiung eines Teils der Region - darunter auch die der gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson. Städte südlich des Dnipro blieben allerdings unter russischer Kontrolle, darunter auch die Staudamm-Stadt Nowa Kachowka.

So berichtet das Handelsblatt über den Ukraine-Krieg:

Immer wieder hatten die Ukrainer in den vergangenen Monaten vor einem möglichen Sabotageakt der Russen in Nowa Kachowka gewarnt. Für besondere Beunruhigung sorgte, als die Besatzer im vergangenen November die Evakuierung der Stadt ankündigten.

Mehr: Die aktuellen Entwicklungen finden sie in unserem Newsblog zum Ukraine-Krieg