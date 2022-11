Ukraine-Krieg Explosion in Polen nahe ukrainischer Grenze – Nato „beobachtet die Situation“

Warschau Bei einem Raketeneinschlag in Polen sollen am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Ein Vertreter der polnischen Feuerwehr bestätigte, dass es bei einer Explosion zwei Opfer gegeben habe. „Es ist unklar, was geschehen ist“, schränkte der diensthabende Beamte aber ein.

Der polnische Hörfunk-Sender ZET berichtete, zwei verirrte Raketen seien in Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine niedergegangen. US-Medien meldeten unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, bei dem Einschlag russischer Raketen seien zwei Menschen getötet worden.

Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Allianz, sprach am Abend mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda.„Ich habe mein Beileid für den Verlust von Menschenleben ausgesprochen“, schrieb Stoltenberg auf Twitter. „Die NATO beobachtet die Situation und die Verbündeten beraten sich eng. Es ist wichtig, dass alle Fakten gesammelt werden.“

Am Abend erklärte ein Sprecher der polnischen Regierung, Polen prüfe, ob das Land Konsultationen gemäß Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragen müsse. Der Artikel besagt, dass die Parteien einander konsultieren werden, „wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist“.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte zunächst, die Berichte könnten gegenwärtig nicht bestätigt werden. Die britische Regierung verkündete, der Vorfall werde untersucht und man befinde sich „im engen Kontakt mit Alliierten“.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er an.

Polens Ministerpräsident hat den nationalen Sicherheitsrat einberufen. (Foto: dpa) Mateusz Morawiecki

Polnischen Medienberichten zufolge ereignete sich die Explosion im Bezirk Hrubieszowski, im äußersten Osten des Landes, schon um 15:38 Uhr. Die nächste polnische Großstadt Lublin ist etwa 120 Kilometer entfernt. Die Gründe sind unbekannt, sagte der Pressesprecher der örtlichen Bezirksfeuerwehr dem Online-Portal onet.pl.

Russland weist Vorwürfe zurück

Ein über Twitter verbreitetes Video soll den Ort der Explosion zeigen:

Es werde derzeit mehreren möglichen Gründen nachgegangen, heißt es auf der Internetseite der konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita. Demnach würde auch untersucht, ob ein militärischer Marschflugkörper die Explosion ausgelöst habe. Dafür werden aktuell aufgenommene Radardaten ausgewertet, schreibt die Zeitung unter Bezugnahme auf polnische Regierungskreise. Dem Internetportal Onet.pl zufolge heißt es aus Regierungskreisen, dass russische Raketen für die Explosion verantwortlich seien.

Das Verteidigungsministerium in Moskau bezeichnet die Angaben über einen Einschlag russischer Raketen auf polnischem Staatsgebiet als bewusste Provokationen. Diese hätten das Ziel, die Situation zu eskalieren, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax das Ministerium. Es seien keine Angriffe mit russischen Waffen auf Ziele nahe der polnisch-ukrainischen Grenze ausgeführt worden.

Militärexperten bezweifeln absichtlichen Beschuss

Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete von 100 Geschossen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski legte sich fest: Es seien russische Raketen gewesen, die Polen getroffen hätten, erklärt er. Der russische Angriff auf Nato-Gebiet bedeute eine gravierende Eskalation der Lage. Darauf müsse es eine Reaktion geben.

Aus Sicht westlicher Militärexperten dürfte Russland Polen nicht vorsätzlich mit Raketen beschossen haben. Denkbar sei eine fehlerhafter Steuerung der Raketen oder diese seien schlicht mangelhaft konstruiert worden, sagte ein früher General, der mit russischer Waffentechnologie vertraut ist. Bei einem bewussten Angriff würde Russland die roten Linien der Nato austesten. Eine Attacke auf das Nato-Mitglied Polen würde demnach als ein Angriff auf alle Länder des Verteidigungspaktes gewertet werden.

Im Falle eines unabsichtlichen Beschusses würde die Nato dagegen wohl kaum einen solchen Bündnisfall auslösen. Eine Eskalation dürfte weder im Interesse Russlands noch des Westens sein. Bisher haben sich beide Seiten bemüht, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. So liefert die Nato-Länder keine Kampfpanzer an die Ukraine und die Russen haben es bisher vermieden, westliche Waffenlieferungen an die Ukraine direkt anzugreifen.

Ein mögliches Ziel der Russen könnte das Kohlekraftwerk Dobrotvirska TPP gewesen sein, dass sich unweit der Grenze auf ukrainischem Gebiet befindet. An dem Kraftwerk ist nach Angaben des Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber ein Stromtrasse nach Polen angeschlossen. Insgesamt existieren nur zwei dieser Leitungen zwischen den beiden Ländern. Gerade vor dem Hintergrund der massiven Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur könnte dies ein Erklärung sein.

Mit dem Angriff auf ein Ziel nahe der Grenze zu Polen geht Russland indes ein hohes Risiko ein. Die Raketen seien wahrscheinlich fehlgeleitet, sagte Hans-Lothar Domröse, General a. D. und früher Befehlshaber eines Nato-Kommando. „Allerdings nimmt Moskau damit billigend in Kauf, dass der Konflikt eskalieren könnte.“ Raketen auf ein Ziel unweit des polnischen Staatsgebietes abzufeuern, trage das Risiko von Fehlschüssen in sich. Domröse ist heute für die Beratungsfirma Agora Strategy tätig.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter: „Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn.“ Man beobachte die Situation genau und stehe „in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten“.

Politiker aus den nahen baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zeigten sich ebenfalls auf Twitter solidarisch mit Polen. So nannte Estlands Außenministerium die Nachrichten aus Polen „höchst besorgniserregend“. „Wir beraten uns eng mit Polen und anderen Verbündeten. Estland ist bereit, jeden Zentimeter des Nato-Territoriums zu verteidigen. Wir sind voll solidarisch mit unserem engen Verbündeten Polen.“

Lettlands Verteidigungsminister Artis Pabriks schrieb: „Mein Beileid an unsere polnischen Waffenbrüder.“ Pabriks macht in seinem Tweet Russland für die Explosion verantwortlich. Lettland stehe „voll und ganz hinter den polnischen Freunden“ und „verurteilt dieses Verbrechen“, so Pabriks.

Später am Abend sagte Pabriks gegenüber dem US-Fernsehsender CNN, dass man sich mit alledem nicht befassen müsste, „wenn es nicht diesen kriminellen Krieg gegen die Ukraine gäbe“. Der Krieg sei „zu nah an unseren Grenzen“, so Pabriks.

Gitanas Nauseda, der Präsident Litauens, nannte die Nachrichten „beunruhigend“. Man halte engen Kontakt „zu unseren polnischen Freunden“, auch Nauseda betonte, jeder Zentimeter des Nato-Territoriums müsse verteidigt werden.

Mit Agenturmaterial

