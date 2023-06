Die EU-Staaten haben mehr als 200 Milliarden Dollar an russischen Zentralbankreserven eingefroren. Die Kommission will damit der Ukraine helfen. Doch die EZB fürchtet eine Vertrauenskrise.

Nach Einschätzung der EZB wären die Risiken einer Steuer auf Zufallsgewinne zwar „geringer, aber immer noch erheblich". (Foto: dpa) EZB

Berlin, Riga, Brüssel Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine sind gigantisch: mehr als eine Billion Euro, so erwarten es Experten. Um diese Summe zusammenzubekommen, will die EU-Kommission auch eingefrorenes russisches Vermögen einsetzen. Noch vor der Sommerpause werde sie einen entsprechenden Plan vorlegen, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London und fügte hinzu: „Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden.“ Die Frage ist nur: Wie?

Was die Suche nach Antworten so schwierig macht, zeigt ein internes Papier der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, das dem Handelsblatt vorliegt. Darin werden zwei Wege durchgespielt, wie russisches Vermögen zur Unterstützung der Ukraine angezapft werden könnte. Eine Möglichkeit wäre, Zinserträge aus dem eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank an die Ukraine zu überweisen. Die zweite Option: eine Steuer auf Zufallsgewinne von Verwahrern wie Euroclear zu erheben, bei denen das russische Geld liegt.

