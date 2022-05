Ukraine-Krieg Festgefahrene Positionen vor Scholz-Modi-Treffen: Indien schließt Beteiligung an Russland-Sanktionen aus

Bangkok Mit militärischen Ehren empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag einen Gast, der zum Krieg in der Ukraine bisher keine klaren Worte gefunden hat. Indiens Premierminister Narendra Modi kommt zu sogenannten Regierungskonsultationen nach Berlin – ein bilaterales Arbeitstreffen, von dem sich die Bundesregierung einen besonders tiefen Austausch erhofft.

Doch der angepeilte Ausbau der strategischen Partnerschaft wird von den Differenzen mit Blick auf den Ukrainekrieg überschattet: Die Regierung in Neu-Delhi weigert sich, den russischen Angriff zu verurteilen und den Kreml als Aggressor zu benennen.

Bereits vor seinem Abflug machte Modis Regierung klar, dass sie von ihrer Position – die von Russland explizit gelobt wurde – nicht abrücken will. Eine Beteiligung an den westlichen Sanktionen gegen Russland schließt Indien dezidiert aus. Ein Außenamtssprecher sagte vor Modis Aufbruch Richtung Europa, wo er neben Deutschland auch noch Dänemark und Frankreich besuchen will: „Unsere Haltung zu Sanktionen hat sich kein bisschen verändert.“

Statt ebenfalls wirtschaftlichen Druck auf Russland zu machen, will Indien vielmehr sicherstellen, dass die Geschäfte mit dem Land ungehindert fortgesetzt werden können. Das Außenministerium teilte mit Blick auf die westlichen Sanktionen mit: „Wir wollen unsere wirtschaftlichen Interaktionen mit Russland stabilisieren und dafür sorgen, dass unsere Firmen und unsere Interessen nicht betroffen sind.“

Das Treffen in Berlin, zu dem ihn mehrere Minister begleiten werden, ist Modis erste Auslandsreise seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Indiens Entscheidung, trotz der Invasion an den traditionell engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Regierung in Moskau festzuhalten, sorgte in Europa und den USA für Enttäuschung. Scholz' außen- und sicherheitspolitischer Berater Jens Plötner sagte bei einem Besuch in Neu-Delhi: „Wir wünschen uns eine Situation, in der unsere Sanktionen nicht untergraben werden und kein befreundetes Land versucht, aus dem Krieg wirtschaftliche Vorteile zu ziehen.“

Scholz sieht gemeinsame Werte und Interessen mit Indien

Doch auch eine Reihe westlicher Spitzenpolitiker konnte an Indiens Haltung zuletzt nichts ändern: Sowohl der britische Premier Boris Johnson als auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen waren in den vergangenen Tagen unabhängig voneinander nach Neu-Delhi gereist, um dort unter anderem über die Ukraine zu sprechen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in den vergangenen Tagen in Neu-Delhi keine Zugeständnisse erreicht. (Foto: AP) Ursula von der Leyen und Narendra Modi

Beide erreichten keine nennenswerten Zugeständnisse – ebenso wie zuvor US-Präsident Joe Biden, der Mitte April in einer Videokonferenz mit Modi Indiens Ölgeschäfte mit Russland kritisiert hatte.

Auch die Bundesregierung rechnet offenbar nicht damit, dass es bei den Regierungskonsultationen zu einer wesentlichen Annäherung in der Russlandfrage kommt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte vor den Gesprächen, dass es darum gehe, sich auszutauschen und die eigenen Positionen deutlich zu machen.

Eine klare Positionierung Indiens an der Seite der Ukraine will die Bundesregierung nach seinen Worten nicht zur unabdingbaren Voraussetzung für engere Beziehungen machen. Mit Blick auf Indiens bisherige Haltung sagte Hebestreit: „Ob das einer tatsächlichen strategischen Partnerschaft im Wege steht, muss man wahrscheinlich im Laufe der Zeit beurteilen.“

Kanzler Scholz nannte Indien zuletzt als eines jener Länder, mit denen Deutschland im Asien-Pazifik-Raum enger zusammenarbeiten wolle – neben Japan, Australien, Neuseeland und Südkorea. Deutschland teile mit den Staaten gemeinsame Werte und Interessen, sagte er bei seinem Besuch in Tokio. Beim Umgang mit dem Ukrainekrieg weichen die indischen Interessen aber von den deutschen ab.

Beim Umgang mit dem Ukrainekrieg weichen indische Interessen von den deutschen ab, sagte der Bundeskanzler bei seinem Besuch in Tokio. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Olaf Scholz und Fumio Kishida

Das Land sieht sich in dem Konflikt als neutral und hat sich sowohl im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als auch in der Vollversammlung bei der Abstimmung über russlandkritische Resolutionen enthalten.

Abkehr von Russland würde Indien schaden – meint Neu-Delhi

Eine Abkehr von Russland würde Indien aus Sicht der Regierung in Neu-Delhi schaden: Asiens drittgrößte Volkswirtschaft ist abhängig von russischen Lieferungen von Militärausrüstung und will insbesondere mit Blick auf Konflikte mit China eine Schwächung seiner Armee nicht riskieren. Gleichzeitig liefert Russland auch Energie: Nach Beginn des Ukrainekriegs weitete der Subkontinent seine Importe von russischem Öl deutlich aus.

Die Bundesregierung fürchtet mit Blick auf die Kaufvereinbarungen von Ländern wie Indien, dass ein mögliches Ölembargo der EU seine erhoffte Wirkung verfehlen könnte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Donnerstag, ein solches Embargo könne stark steigende Weltmarktpreise zur Folge haben. „Es kann eine Situation eintreten, in der Putin, der noch Öl an andere Staaten verkauft, mit weniger Öl mehr Geld bekommt“, warnte er.

Eine Abkehr von Russland würde Indien aus Sicht der Regierung in Neu-Delhi schaden. (Foto: AP) Wladimir Putin und Narendra Modi im Jahr 2021

Bisher konnte Russland bei seinen Öldeals mit Indien aber keine Preisaufschläge durchsetzen – im Gegenteil: Indien kaufte nach eigener Darstellung vor allem deshalb in Russland ein, weil sich das Land nach Beginn der westlichen Sanktionswelle zu Discountpreisen bereit erklärt hatte.

Auch den Umfang der Lieferungen stellte die Regierung in Neu-Delhi als vergleichsweise gering dar. Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar sagte, das Land kaufe in einem Monat weniger Energie in Russland ein als Europa an einem Nachmittag.

Indien arbeitet derzeit mit Russland an einem neuen Bezahlmechanismus, um Geschäfte zwischen den beiden Ländern künftig einfacher in Rubel und Rupien abzurechnen, anstatt den Umweg über den US-Dollar zu nehmen. Russische und indische Zentralbankvertreter haben nach Medienberichten zuletzt über die Details verhandelt. Eine endgültige Entscheidung ist aber offenbar noch nicht gefallen.

Mehr: Indiens Nähe zu Russland – Den erhobenen Zeigefinger kann sich der Westen sparen.