Im Nordosten sowie bei Bachmut und Donezk gerät die Ukraine unter russischen Druck. Im Süden gelingen Kiews Truppen hingegen teils überraschende Durchbrüche.

Kupjansk, Bachmut, Donezk, Welyka Nowosilka und Orichiw sind derzeit zentrale Schauplätze der ukrainischen Gegenoffensive. (Foto: Reuters) Ukrainische Soldaten feuern kleine MLRS auf russische Truppen

Berlin Sind die Ziele der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Sommer tatsächlich nicht zu erreichen? Ein Bericht der US-Zeitung „Washington Post“ sorgte zuletzt für Ernüchterung im Westen und Klagen aus Kiew. Doch scheint nicht nur die Ukraine derzeit Probleme zu haben.

Wie russische Militärblogger berichten, mangelt es Moskaus Truppen an Artilleriemunition für Gegenfeuer an der gesamten Front – speziell aber am wichtigsten Abschnitt im Süden.

Dort will die Ukraine bis nach Melitopol vorstoßen, was dem US-Bericht zufolge mit den derzeitigen Ressourcen nicht zu leisten ist.

Die Militärblogger weisen zudem darauf hin, dass Russland aufgrund der hohen Verluste die Offiziere ausgehen und deshalb auch nicht ausreichend ausgebildete Soldaten Kommandos übernehmen.

Nichtsdestotrotz ist die Situation derzeit ziemlich ausgeglichen. Während die Ukrainer im Süden Fortschritte machen, kommen die Russen im Osten voran. Fünf Gebiete sind derzeit zentrale Schauplätze der ukrainischen Gegenoffensive.

1. Kupjansk

