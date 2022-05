Ukraine-Krieg G7-Idee: Russische Oligarchen können sich mit ihren Milliarden von Sanktionen freikaufen

Ein solcher Deal könnte für alle Seiten gewisse Vorteile bieten: Kiew erhält Milliarden, der Westen erspart sich eine Enteignungsdebatte und die russischen Unternehmer bekommen ihr Luxusleben zurück.

Auch Abramowitsch steht auf der Sanktionsliste des Westens. (Foto: Reuters) Superjacht Eclipse des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch in Marmaris, Türkei

Berlin, Brüssel Das jüngste Treffen der G7-Finanzminister stand ganz im Zeichen des Ukrainekriegs. Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal und sein Finanzminister Sergej Martschenko waren auf den Bonner Petersberg zugeschaltet und schilderten die Lage im Land.

Besprochen wurde auch, wie die Ukraine nach dem Krieg wieder aufgebaut werden könnte. Das Treffen der Finanzminister neigte sich am Freitagmittag schon dem Ende entgegen, als plötzlich über eine so interessante wie brisante Idee gesprochen wurde, über die in der Öffentlichkeit bislang nichts bekannt ist.

Die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland erzählte ihren sechs Ministerkollegen, sie erhalte Anrufe von russischen Oligarchen, die auf den Sanktionslisten des Westens stünden und darüber sehr unglücklich seien.

Und das keineswegs nur wegen der Unannehmlichkeiten der Reisebeschränkungen und Vermögenssperren. Auch sie sähen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisch, könnten sich aber wegen drohender Repressalien des Kremls nicht von der Invasion distanzieren.

