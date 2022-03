Ukraine-Krieg Gazprom pumpt wieder massiv Gas durch Ukraine

Russlands Gaskonzern Gazprom pumpt wieder in hohem Umfang Erdgas durch ukrainische Pipelines. Die Lieferungen nach Europa waren kurzzeitig zurückgegangen.

Gazprom liefert über ukrainische Pipelines Millionen Kubikmeter Erdgas nach Europa. (Foto: Reuters) Gazprom

Nach zwei Tagen etwas geringerer Liefermengen stellt Russland wieder in gewohnt hohem Umfang Gas für den Transit durch die Ukraine nach Europa bereit. Im Einklang mit vertraglichen Vereinbarungen würden am Freitag 105,1 Millionen Kubikmeter gepumpt, sagte ein Sprecher des Staatskonzerns Gazprom der Agentur Interfax zufolge.

Ukraine-Krieg: Russland pumpt weiter Erdgas nach Deutschland

Inmitten des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatte Gazprom am Donnerstag 94,6 Millionen Kubikmeter und am Mittwoch 95 Millionen Kubikmeter für den Transit durch das Nachbarland geliefert und den zwischenzeitlichen Rückgang mit geringeren Bestellungen europäischer Kunden begründet.

In der Ukraine sind infolge der Kämpfe offenbar die Gasleitungen in sechs Gebieten beschädigt. Dadurch seien Hunderttausende Menschen von der Gasversorgung abgeschnitten, berichtete die ukrainische Agentur Unian am 6. März unter Berufung auf die Betreiber des Gasdurchleitungssystems der Ukraine.

Gazprom: Offenbar Gasleitungen in Ukraine beschädigt

16 Gasverteilstationen – unter anderem in den Gebieten rund um Charkiw, Kiew, Saporischschja, Donezk und Luhansk – hätten die Arbeit einstellen müssen.

Moskau hatte bisher immer bekräftigt, dass Russland trotz des Angriffs auf die Ukraine weiter Erdgas liefere. Im Zuge des Ukraine-Krieges wird befürchtet, dass Russland seine Gaslieferungen nach Europa stoppen könnte. Die Ukraine – einst größtes Transitland für Gas nach Europa – betreibt noch immer ein rund 38 000 Kilometer langes Gasnetz.

