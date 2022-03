Ukraine-Krieg Gestern noch Zivilist – „Heute habe ich 20 Soldaten an die Front geschickt“

Wie der Westen der Ukraine zur Drehscheibe für den Kampf gegen die russischen Angreifer wird – und zur Zufluchtsstätte für Flüchtlinge.

Während ihrer ersten Nachtwache haben Bogdan Kelichavy und Mariya Tuzky Schutz im Keller gesucht. Bogdan Kelichavy und Mariya Tuzky

Düsseldorf Es ist bereits spät in der Nacht, doch das Telefon von Rostyslav Bortnyk steht nicht still. Bortnyk ist der Bürgermeister der kleinen Stadt Berezhany im Westen der Ukraine, dort, wo der Krieg noch nicht so zu spüren ist wie in Kiew, Charkiw oder Mariupol. „Das ganze Land befindet sich im Ausnahmezustand“, sagt Bortnyk. „Wir tun, was wir können.“

Von Berezhany aus sind es noch circa 100 Kilometer nach Lwiw, von dort noch mal 80 Kilometer an die polnische Grenze. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar haben mehr als 1,7 Millionen Menschen versucht, die polnische Grenze zu erreichen. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen befinden sich derzeit mehr als drei Millionen Menschen auf der Flucht – seit dem Zweiten Weltkrieg mussten nicht mehr so viele Menschen in so kurzer Zeit ihre Heimat verlassen.