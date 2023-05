Die EU-Staaten wollen der Ukraine bis März nächsten Jahres eine Million Artilleriegeschosse zur Verfügung stellen. Doch gibt es Zweifel, ob das Versprechen einzuhalten ist.

Ohne ausreichende Munitionsversorgung kann die Ukraine keine erfolgreiche Gegenoffensive starten. (Foto: dpa) Ukrainische Artilleristen feuern mit einer französischen Haubitze

Brüssel, Berlin Eine überraschende Aussage hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gemacht, als sich die europäischen Verteidigungsminister am vergangenen Dienstag in Brüssel getroffen haben. Die Europäer hätten im Rahmen ihres gemeinsamen Munitionsplans bereits 220.000 Artilleriegeschosse an die Ukraine geliefert. Der versprochene Nachschub für den Verteidigungskampf gegen die russischen Aggressoren rolle also, so die Botschaft des Spaniers.

Doch was hat es mit der Zahl tatsächlich auf sich, die in Berlin durchaus für Irritationen sorgte? Und wie sieht es mit dem EU-Versprechen aus, der Ukraine bis März nächsten Jahres bis zu eine Million Artilleriegranaten zur Verfügung zu stellen, um der überlegenen russischen Feuerkraft etwas entgegensetzen zu können?

Wie ein Sprecher des Außenbeauftragten auf Anfrage mitteilte, sind in der von Borrell genannten Zahl nicht nur Artilleriegeschosse, sondern auch Mörsergranaten enthalten. Diese helfen den ukrainischen Verteidigern zwar auch, wirken aber in der Regel nur über kürzere Distanzen.

