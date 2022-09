Die Teilmobilmachung dürfte militärisch wenig nützen. Schwerer wiegt ein anderer Schritt, der letztlich zum Einsatz von Atomwaffen führen könnte.

Am Mittwochmorgen hat der russische Präsident die Teilmobilmachung angekündigt. (Foto: AP) Putins Ansprache

Berlin, Riga Annexionen, eine Teilmobilmachung und eine Drohung mit Atomwaffen: Die drei Bausteine sind die wohl wichtigsten Komponenten in Wladimir Putins Strategie, das Blatt in der Ukraine noch zu wenden. Vor allem mit der Gefahr einer möglichen nuklearen Eskalation will der russische Präsident Experten zufolge den Westen unter Druck setzen. „Mit einer Annexion der Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja würde er nach seiner Logik grundsätzlich die Voraussetzung schaffen, um Massenvernichtungswaffen einsetzen zu können“, sagte der frühere deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, dem Handelsblatt.

Die knapp fünfzehnminütige Ansprache Putins am Mittwochmorgen könnte damit den Beginn einer neuen Kriegsphase markieren. Der Kremlchef hatte im russischen Fernsehen verkündet, man sei „Bedrohungen“ ausgesetzt, wegen derer eine Teilmobilmachung „vollkommen angemessen“ sei. Es gehe darum, das „Vaterland, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen“. Die Sicherheit der Menschen in den „befreiten“ Gebieten in der Ukraine müsse gewährleistet werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen