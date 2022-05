Ukraine-Krieg „Hier ist jetzt für immer Russland“ – Versuch der Russifizierung in den besetzten Gebieten

Heute tritt Kremlchef Wladimir Putin bei den Feiern des 9. Mai auf. Am „Tag des Sieges“ will Russland Fakten schaffen in der Ukraine – durch Angriffe, aber auch durch Verwaltungsdekrete.

Die Menschen in Cherson protestieren gegen ihre Besatzer. (Foto: dpa) Demonstrationen in den besetzten Gebieten

Berlin Rentenzahlungen gibt es in den Dörfern um die südukrainische Stadt Cherson nur noch in Rubel. Und in den Geschäften sind die Preise in russischer Währung und in ukrainischen Hrywnja ausgezeichnet. Russland versucht mit aller Macht, die seit dem Überfall am 24. Februar eroberten Gebiete zu russifizieren.

Rückblick: Es war ein denkwürdiger Augenblick für Cherson. Ende April fiel in der Stadt am Schwarzen Meer plötzlich die Verbindung aller Mobiltelefone aus, brachen die Internetanschlüsse zusammen. Kurz darauf wurden russische Radio- und Fernsehkanäle in dem Verwaltungsbezirk nordwestlich der von Russland annektierten Halbinsel Krim ausgestrahlt.