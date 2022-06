Ukraine-Krieg Historischer Besuch mit vagen Ankündigungen: So verlief Olaf Scholz’ Reise nach Kiew

Der Bundeskanzler und seine Amtskollegen sprechen sich dafür aus, der Ukraine den EU-Beitrittsstatus zu geben. Außerdem wollen sie weitere Waffen liefern.

Nach dem Treffen gaben die Regierungschefs eine gemeinsame Pressekonferenz. (Foto: AP) Selenski, Macron und Scholz

Kiew Wie um den Ernst der Lage zu illustrieren, heulten zum Auftakt die Sirenen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Italiens Premier Mario Draghi waren gerade mit dem Nachtzug in Kiew angekommen, als in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm ausgelöst wurde. Der war zwar schnell wieder beendet, aber die prominenten Besucher dürften einen kleinen Eindruck davon bekommen haben, was der seit mittlerweile fast vier Monaten andauernde Krieg für die Ukrainer bedeutet.

Mit welcher Brutalität die russische Armee ihren Angriffskrieg führt, konnten Scholz und seine Mitreisenden im zerstörten Kiewer Vorort Irpin besichtigen. Dort waren, ähnlich wie im benachbarten Butscha, nach dem Rückzug der Russen Ende März knapp 300 getötete Zivilisten gefunden worden. Irpin sei wie Butscha „längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt“, so Scholz.

Lange hatte der Kanzler gezögert, in die Ukraine zu reisen, um sich selbst ein Bild zu machen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski auch persönlich seine Solidarität zu versichern. Erst war da die Verstimmung über die geplante Visite von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die in der Ukraine nicht gewünscht war. Dann zog Scholz sich auf die Position zurück, er wolle nicht nur für ein „kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin“ zu Selenski reisen. Wenn er komme, so die Botschaft, dann wolle er auch etwas Substanzielles mitbringen.

Die Regierung in Kiew hatte an den Besuch der prominenten Gäste aus den drei größten EU-Staaten die klare Erwartung geknüpft, dass es um mehr gehen würde als um Symbolik. So hatte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk kurz vorher in der „Rheinischen Post“ bekräftigt, sein Land erwarte endlich grünes Licht für die Lieferung der erbetenen 88 „Leopard 1“-Kampfpanzer und 100 „Marder“-Schützenpanzer, die der Konzern Rheinmetall angeboten habe.

Scholz versicherte vor dem Gespräch des Trios mit Selenski, an dem auch der separat angereiste rumänische Präsident Klaus Iohannis teilnahm, man werde die Unterstützung so lange fortsetzen, „wie das nötig ist für den Unabhängigkeitskampf der Ukraine“. Auch sicherte er weitere Waffenlieferungen zu, ohne konkret zu werden.

Lambrecht sagt baldige Waffenlieferung zu

Verteidigungsminister Christine Lambrecht hatte vor dem Treffen mit ihren Nato-Amtskollegen in Brüssel betont, dass die zugesagten Panzerhaubitzen des Typs 2000 und „Gepard“-Flugabwehrpanzer bald geliefert werden könnten. Zudem solle noch im Juni die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Mehrfachraketenwerfer „Mars“ beginnen. Deutschland hat drei Systeme zugesagt, die laut Lambrecht Ende Juli oder Anfang August zum Einsatz kommen könnten.

Vor dem Einmarsch der russischen Armee hatten in dem Ort knapp 60.000 Menschen gelebt. (Foto: dpa) Scholz geht mit Draghi an zerstörten Gebäuden in Irpin vorbei

Vielleicht noch mehr hat sich die Ukraine von dem Besuch eine klare Beitrittsperspektive für die Europäische Union erhofft. An diesem Freitag will die Brüsseler Kommission ihre Empfehlung in dieser Frage veröffentlichen. Selenski hatte den EU-Beitritt wenige Tage nach Kriegsbeginn beantragt. Deutschland, Frankreich und Italien seien dafür, dass die Ukraine den Status des EU-Beitrittskandidaten erhalte, sagte Macron nach der Unterredung mit Selenski.

Vor dem Besuch hatte Frankreichs Präsident für Irritationen gesorgt, als er Nicht-EU-Staaten eine „Europäische Politische Gemeinschaft“ anbot. Das wurde in Kiew als Versuch aufgefasst, dem Land den EU-Beitritt zu verweigern. Kurz vor der Reise konkretisierten die Franzosen ihr Konzept nun in einem sogenannten Non-Paper, das sie unter den EU-Mitgliedstaaten verteilten. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor.

Darin macht die Regierung in Paris deutlich, dass die „Politische Gemeinschaft“ nicht als Ersatz für eine EU-Kandidatur gedacht ist, der Beitrittswunsch der Ukrainer wird als „legitim“ bezeichnet. Vielmehr solle die neue Gemeinschaft das bestehende Beitrittsverfahren ergänzen. Sie „wäre keine Alternative zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union und würde den Erweiterungsprozess nicht ersetzen“, stellen die Franzosen klar.

Die Idee sei, die „Europäische Politische Gemeinschaft“ noch in diesem Jahr „zwischen allen europäischen Staaten zu gründen, die gemeinsam zur Sicherheit, Stabilität und zum Wohlstand unseres Kontinents beitragen wollen“ – unabhängig davon, ob sie EU-Mitglieder sind oder nicht.

Ein solches Forum, das „alle Mitglieder der europäischen Familie auf Augenhöhe und im Geiste der Einheit unseres Kontinents“ zusammenbringt, gebe es bisher nicht. Die „Europäische Politische Gemeinschaft“ soll auf „Herausforderungen reagieren, vor denen alle Länder des europäischen Kontinents stehen“.

Als Beispiele nennen die Franzosen die Außen- und Sicherheitspolitik, den Klimawandel und die Rohstoffversorgung. Der Ukraine und anderen Ländern mit Beitrittswunsch böte die Gemeinschaft die Chance, die Verbindungen zu den EU-Mitgliedstaaten zu stärken – „gegebenenfalls auch durch schrittweise Integration in den Binnenmarkt“.

Die Regierungschef kamen gegen Mittag zu Gesprächen zusammen. (Foto: Reuters) Olaf Scholz und Emmanuel Macron treffen auf den ukrainischen Präsidenten

Das Forum soll „mehrmals im Jahr auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie auf Ministerebene zusammentreten“. Zudem soll es eine „leichte Rechtsstruktur annehmen, die mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet ist“, aber „gleichzeitig die Entscheidungsautonomie der Europäischen Union und jedes der Staaten, die diese Gemeinschaft bilden, respektiert“.

Scholz und Macron wollen Vertrauen zurückgewinnen

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin begrüßte das Ergebnis des Besuchs. „Das Signal der Reise der Regierungschefs nach Kiew lautet, dass die Ukraine, die sich auf dem Maidan für Europa entschieden hat, auch nach Europa gehört“, sagte er dem Handelsblatt. Angesichts der sich zuspitzenden Lage in der Ostukraine sei dieses „sichtbare Bekenntnis unserer Solidarität mit der Ukraine vor Ort wichtiger denn je“. Auch dass Scholz gemeinsam mit Macron, Draghi und Iohannis nach Kiew gefahren war, demonstriere die europäische Geschlossenheit in der Unterstützung der Ukraine.

Für Scholz wie auch für Macron ging es bei dem Besuch auch darum, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Beide sind darauf bedacht, eine Balance zwischen Dialog und militärischer Unterstützung zu halten. Auch wenn seine Telefondiplomatie mit Russlands Präsident Wladimir Putin in den Wochen vor dem Einmarsch scheiterte, will Macron den Gesprächskanal nach Moskau unbedingt offen halten. Wiederholt hat er auch davor gewarnt, Russland in dem Konflikt zu „demütigen“.

Selenski hatte die Vermittlungsbemühungen und die Telefonate von Macron und Scholz mit Putin heftig kritisiert. „Man darf keinen Ausweg für Russland suchen, und Macron versucht das vergeblich“, sagte er beispielsweise. Auch bei den Waffenlieferungen könnte Paris aus Sicht der ukrainischen Regierung mehr tun.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi (links), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Mitte) und Bundeskanzler Olaf Scholz sind in die Ukraine gereist. (Foto: dpa) Im Zug nach Kiew

Macron sagte nach dem Gespräch mit Selenski sechs weitere mobile Artilleriesysteme vom Typ „Caesar“ zu, von denen Paris bisher zwölf liefern wollte. Andere Länder machen deutlich mehr Tempo: So werde die Slowakei fünf Hubschrauber sowjetischer Bauart liefern, twitterte Verteidigungsminister Jaroslav Nad.

Außerdem seien Tausende slowakische 122-Millimeter-„Grad“-Raketen an die ukrainischen Streitkräfte gegangen. Zudem ist vereinbart, dass acht neue selbstfahrende „Zuzana 2“-Haubitzen in die Ukraine transportiert werden sollen. Litauen hat nach eigenen Angaben die Lieferung von gepanzerten Mannschaftstransportern des Typs M113 im Wert von etwa 15,5 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), forderte die westlichen Alliierten auf, noch mehr Unterstützung zu leisten: „Ich bin der Meinung, dass dieser Krieg nur militärisch, das heißt auch mithilfe der Waffen von Nato-Partnern, gelöst werden kann“, sagte sie dem Handelsblatt.

Der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, hatte Scholz, Macron und Draghi empfohlen, beim Treffen mit Selenski nicht nur über Waffenlieferungen zu reden. Die drei EU-Politiker sollten ihre Zeit mit dem ukrainischen Präsidenten nutzen, um einen „realistischen Blick auf die Sachlage“ zu werfen. Wie zum Beleg gab es während des Kiew-Besuchs des EU-Trios ein zweites Mal Luftalarm. Und Russlands EU-Botschafter drohte, die russischen Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 könnten zeitweise ausgesetzt werden – wegen Problemen mit Reparaturen.

