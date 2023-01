Ukraine-Krieg Hunderte Tote – Russlands Armee erlebt „Tragödie von Makijiwka“

Eine Minute nach Neujahr zerstörten ukrainische Raketen ein Gebäude, in dem russische Soldaten feierten. In Russland ist die Empörung groß – auch über die Inkompetenz der eigenen Offiziere.

Der Krieg machte in der Silvesternacht keine Pause – eine Attacke der Ukrainer traf hunderte russische Soldaten unvorbereitet. (Foto: dpa) Ukrainischer Angriff

Wien. Seit fünf Tagen beschießt Russland die Ukraine fast pausenlos. Doch den folgenschwersten Angriff führten die Ukrainer eine Minute nach Neujahr aus: Sie machten mit Himars-Raketen eine Unterkunft dem Erdboden gleich, in der sich nach russischen Angaben mehr als 600 jüngst mobilisierte eigene Soldaten aus dem Gebiet Saratow befanden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am Montag bereits 63 Todesopfer bestätigt. Militärblogger gehen von deutlich höheren Zahlen aus, Kiew spricht von 700 Toten und Verletzten.

Während russische Staatsmedien die „Tragödie von Makijiwka“ beklagen, macht sich in den sozialen Netzwerken Fassungslosigkeit breit. So lokalisierte der ukrainische Militärgeheimdienst, der solche Angriffe normalerweise koordiniert, die Ansammlung von Rekruten im besetzten Teil der Region Donezk über deren gedankenlose Verwendung ihrer Mobiltelefone. Zudem, so schreibt der kremlnahe Telegram-Dienst „Rybar“, sei auf dem Gelände Munition gelagert worden, die als Folge des Beschusses detonierte.