Ukraine-Krieg „Ich will mich reinwaschen“: Gazprom-Manager wechselt die Seiten und kämpft nun für die Ukraine

Der langjährige Vizechef der Gazprombank Igor Wolobujew ist in die Ukraine geflohen. Er will dort gegen die russischen Truppen kämpfen.

Der Manager Igor Wolobujew in dem Interview auch seinen ehemaligen Arbeitgeber Gazprom, den er als „Gasknüppel“ Russlands bezeichnete. (Foto: Reuters) Gazprombank in Moskau

Düsseldorf Nach jahrelanger Arbeit beim russischen Energierkonzern Gazprom hat ein Top-Manager des Konzerns die Seiten gewechselt. „Ich will mich von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen“, erklärte der Vizechef der Gazprombank, Igor Wolobujew, in einem Video-Interview, das am Dienstagabend auf Youtube veröffentlicht wurde. Bis Mittwoch hatte es schon rund 200 000 Aufrufe.

Seine Flucht begründete Wolobujew damit, dass er selbst in der Ukraine geboren sei und den Angriffskrieg Russlands verurteile. Dem russischen Online-Magazin The Insider sagte der Manager: „Ich konnte nicht länger in Russland bleiben. Als gebürtiger Ukrainer, der in Achtyrka geboren wurde, konnte ich nicht länger tatenlos zusehen, was Russland meinem Heimatland antat. Mein Besuch ist wie eine Buße. Wolobujew wolle „bis zum Sieg in der Ukraine bleiben“ und an der Seite der ukrainischen Soldaten kämpfen.

Seinen Angaben nach ist Wolobujew schon am 2. März aus Russland ausgereist. Er habe ursprünglich seit 2004 in die Ukraine zurückkehren wollen, dies aber aufgrund familiärer Umstände nicht tun können. Wolobujew nannte die russische Aggression gegen die Ukraine ein Kriegsverbrechen. Auch er und das russische Volk seien dafür verantwortlich und er schäme sich dafür. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen „Dies ist ein Verbrechen Putins, der russischen Behörden und in der Tat des russischen Volkes. Denn es ist nicht Putin, der hier Ukrainer tötet, es ist nicht Putin, der Toiletten stiehlt, es ist nicht Putin, der Frauen vergewaltigt. Es ist das russische Volk. Und ich, obwohl ich ukrainischer Nationalität bin, bin auch dafür verantwortlich.“ Gazprom als „Gasknüppel“ Russlands Er kritisierte in dem Interview auch seinen ehemaligen Arbeitgeber Gazprom, den er als „Gasknüppel“ Russlands bezeichnete. Moskau habe mit dem Gas schon immer versucht, seine Nachbarn und Europa zu erpressen. Die Pipelineprojekte Nord Stream 1, Nord Stream 2 und Turk Stream hätten stets das politisch motivierte Ziel gehabt, die Ukraine als Transitland für russisches Gas auszuschalten, sagte Wolobujew. Der Kreml und Gazprom hatten solche Vorwürfe der Ukraine und des Westens stets zurückgewiesen und betont, es handele sich um rein wirtschaftliche Projekte. Sechs Jahre lang hat Wolobujew nach eigenen Angaben als Vizechef der Gazprombank, einem Tochterunternehmen des Energierunternehmens Gazprom, gearbeitet. Davor war er als PR-Manager 16 Jahre lang bei Gazprom tätig. In dem Interview kommentierte er auch eine Serie an vermeintlichen Suiziden von Top-Managern russischer Energiekonzerne. Wolobujew bezweifelte nach eigener Aussage, dass sie sich selbst das Leben genommen hätten. Unterdessen hat der russische Top-Manager Leonid Newslin im Magazin „Spiegel“ den Krieg verurteilt. Putins Russland sei ein „faschistischer Mafiastaat“, sagte der frühere Vizechef des Ölkonzerns Yukos. Er warnte seine Wahlheimat Israel davor, auf Geldgeschenke von Oligarchen hereinzufallen. Vor Kurzem hatte zudem der russische Milliardär Oleg Tinkow auf Instagram scharfe Kritik am Ukraine-Krieg geübt und Putins Militär beschimpft. Mehr: Dissidenten, Oligarchen und sieben Millionen Touristen: Warum Russen die Türkei lieben