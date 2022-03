Ukraine-Krieg In Kiew angekommen: Premiers von Polen, Tschechien und Slowenien senden starkes Signal der Solidarität

Berlin Die Reise ist riskant, das Verkehrsmittel ungewöhnlich. Mit dem Zug sind die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien trotz russischer Angriffe und Explosionen in der Stadt am Dienstag nach Kiew gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu treffen – ein starkes Symbol der Unterstützung für die Ukraine.

Am Abend meldet Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Ankunft. „Hier, im kriegszerstörten Kiew, wird Geschichte geschrieben“, schreibt er auf Twitter. Und postet Bilder, die ihn mit seinem Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsidenten Petr Fiala und seinem slowenischen Kollegen Janez Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigten. Wo genau sie entstanden sind, ist unklar.

Selenski hat die Regierungschefs in Kiew begrüßt. Er veröffentlichte am späten Dienstagabend auf Telegram ein Video, das ihn, Morawiecki, Fiala und Jansa mit weiteren Gesprächsteilnehmern in einem fensterlosen Raum zeigt. „Ihr Besuch in Kiew in dieser für die Ukraine schwierigen Zeit ist ein starkes Zeichen der Unterstützung. Wir wissen das wirklich zu schätzen“, sagte Selenski.

Zu sehen sind auf dem Video auch viele Journalisten, die vor dem Verhandlungsraum warten. Auch der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal sowie der polnische Vize Jaroslaw Kaczynski waren bei dem Gespräch dabei. .

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mateusz Morawiecki, Petr Fiala und Janez Jansa haben sich damit direkt mit der russischen Invasion konfrontiert. Sie wollen so ihre Unterstützung für den Freiheitskampf der Ukraine signalisieren und ein Paket mit konkreter Hilfe für das von Russland angegriffene Land vorlegen. Begleitet wurde die Delegation von Jaroslaw Kaczynski, dem polnischen Vizepremier und Parteichef der regierenden nationalpopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Kiew ist seit Kriegsbeginn immer wieder von russischen Raketen getroffen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko hat gerade nach weiteren schweren Angriffen eine Ausgangssperre von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen verhängt. Viele Bewohner der Stadt harren in Bunkern und Schutzräumen aus.

Ein Flug in die umkämpfte ukrainische Hauptstadt ist unter diesen Bedingungen undenkbar. Auch sonst bietet sie sich als Reiseziel für Politprominenz derzeit nicht an. Und so kommt es überraschend, als Polens Regierungssprecher Piotr Müller am Dienstagmorgen verkündet, dass ein Zug mit den vier Spitzenpolitikern Richtung Kiew unterwegs sei und bereits die polnisch-ukrainischen Grenze überquert habe.

Später twittert Morawieckis Kanzleichef, der Zug habe die westukrainische Stadt Lwiw passiert. Auch Lwiw war erst am Sonntag Ziel von russischen Raketenangriffen. Ebenso die ukrainische Militärbasis Jaworiw – ganz in der Nähe der Grenze zu Polen.

Start wohl im Bahnhof der ostpolnischen Stadt Przemysl

Die Reise sei „unter strengster Geheimhaltung“ geplant worden, heißt es in Warschau. Auch die Reiseroute bleibt zunächst streng geheim.

Ein Gleis mit russischer Breitspur, wie sie auch in der Ukraine verlegt ist, gibt es jedoch nur im Bahnhof der ostpolnischen Stadt Przemysl. Das lässt vermuten, dass die Reise dort begonnen hat. Aus der Gegenrichtung kommen in Przemysl derzeit ständig überfüllte Züge an. Sie bringen Tausende von verzweifelten Menschen, die aus der Ukraine fliehen.

Die Spitzenpolitiker der drei EU-Staaten, die im Zug in die ukrainische Hauptstadt reisten, um dort Präsident Wolodimir Selenski und Regierungschef Denys Schmyhal zu treffen, erklärten vorab: „Das Ziel des Besuchs ist, die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine und ihre Freiheit und Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen“, schrieb Fiala auf Facebook.

Die drei Ministerpräsidenten nahmen für sich in Anspruch, ihr Besuch im Kriegsgebiet sei eine Mission der Europäischen Union. Morawiecki schrieb auf Facebook, dass er und die anderen Premiers „im Einvernehmen mit der EU“ auf diesem „historischen Besuch“ seien.

Reise trotz hoher Sicherheitsrisiken

Auch die Vereinten Nationen seien vorab informiert worden. „Es geht nicht um uns, sondern um die Zukunft unserer Kinder, die es verdienen, in einer Welt ohne Tyrannei zu leben“, schrieb Morawiecki und kündigte an: In Kiew werde ein breites Paket der Unterstützung für die Ukraine und ihre Bürger vorgestellt.

Der Besuch sei seit mehreren Tagen geplant gewesen, aber aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden, sagte Morawieckis Büroleiter Michal Dworczyk. EU-Vertreter sprachen von einer Reise, die die Regierungschefs trotz der Sicherheitsrisiken unabhängig von der EU unternommen hätten.

Am Rande des letzten EU-Gipfeltreffens Ende voriger Woche in Versailles seien zwar sowohl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wie auch Ratspräsident Charles Michel informiert worden. Es gebe für die Initiative aber kein Mandat des Europäischen Rats, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Michel habe auf die Risiken einer solchen Reise hingewiesen.

So berichtet das Handelsblatt über den Ukrainekrieg:

In Polen weckt die Visite Erinnerungen an eine Initiative des 2010 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Präsidenten Lech Kaczynski. Im Georgien-Krieg 2008 reiste Kaczynski zusammen mit den Präsidenten Litauens, Estlands und der Ukraine sowie mit dem lettischen Regierungschef nach Tiflis, um dem Land in der Auseinandersetzung mit Russland Solidarität zu zeigen.

„Die Reise von Morawiecki und seinen Amtskollegen nach Kiew ist aber wesentlich gefährlicher als Kaczynskis Visite damals“, sagt Jerzy Haszczynski, Außenpolitik-Experte der polnischen Zeitung „Rzeczpospolita“. Der Journalist war gerade selbst zehn Tage im umkämpften Kiew. Tiflis habe 2008 nicht unter Raketenbeschuss gestanden. „Niemand hat dort im Bunker gesessen.“ Das sei jetzt in Kiew anders.

Russische Truppen griffen Kiew am Dienstagmorgen nach ukrainischen Angaben erneut mit Artillerie an. Zwei schwere Explosionen erschütterten demnach die Stadt. Schockwellen einer Explosion beschädigten den Eingang der U-Bahn-Station „Lukjaniwska“ in der Innenstadt, die auch als Zufluchtsort vor russischen Angriffen genutzt wurde. Auch ein Wohnhaus wurde getroffen und schwer beschädigt, wie Videos belegen.

Polen, Tschechien und Slowenien zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine. (Foto: Polaris/laif) Zerstörtes Wohnhaus in Kiew

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte unterdessen eine lange Ausgangssperre über die Stadt. Von Dienstagabend, 20 Uhr Ortszeit, bis Donnerstagfrüh, 5 Uhr, dürften die Einwohner ihre Häuser nur verlassen, um sich in Schutzräumen und Bunkern in Sicherheit zu bringen, schrieb Klitschko via Telegram. Das ukrainische Parlament, die Rada, verlängerte das von Selenski am Tag des russischen Überfalls am 24. Februar verhängte Kriegsrecht.



Mit Material von dpa



Mehr: Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen im Ukrainekrieg im Liveblog