Ukraine-Krieg „In Moskau ist eine moralische Epidemie ausgebrochen“: Russischer Intellektueller kritisiert Putin

Regimeanhänger haben seine Bücher vor dem Bolschoitheater in Moskau verbrannt. Denn die Werke Wladimir Sorokins ziehen literarisch eine Parallele von der Gewalt Iwans des Schrecklichen über die Vernichtung von Millionen Russen unter Stalin und den Irrwitz der Sowjet-Jahrzehnte bis hin zur Herrschaft Wladimir Putins. Der bedeutendste russische Gegenwartsschriftsteller liebt und verflucht seine Heimat zugleich.

Das Handelsblatt trifft Sorokin im „Europa Center“, dem alten Zentrum Westberlins. Dies ist der Ort, an dem der Schriftsteller zum ersten Mal den Westen betreten hat, im Oktober 1988 bei seiner ersten Auslandsreise aus der Sowjetunion. Zehn junge Moskauer Künstler kamen damals in den Westen der geteilten deutschen Stadt, zehn junge Westberliner bereisten die russische Hauptstadt. „Hier hat sich nichts geändert“, sagt Sorokin. Der Charme des alten Moskau indes existiere nicht mehr. Sorokin ist besorgt, dass Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine Russland für Jahrzehnte zu einem international geächteten Paria macht.

Herr Sorokin, in einem Ihrer Werke haben Sie russisches Uran in Atomraketen zu Zucker werden lassen und so auf den miserablen Zustand der Armee hingewiesen, über den alle westlichen Militärexperten jetzt so überrascht sind. Woher wussten Sie das, haben Sie seherische Fähigkeiten?

Schriftsteller haben eine innere Antenne. Damit kann man einiges einfangen, wenn auch nicht bewusst. Ich sehe keine Zukunft, aber ich fühle einiges. Und manchmal kommt es dann auch so.

Wie auch in Ihrem letzten Buch „Rote Pyramide“ ein Staatsaufbau mit Allmacht für Putin?

Die Konstruktion unseres Staates ist eine tiefdunkle Pyramide. Und diese Pyramide hat Iwan der Schreckliche im 16. Jahrhundert errichtet, und sie wurde seither kaum verändert. Seither lebt Russland wie in einem mittelalterlichen Konstrukt mit einem Menschen an der Spitze. Und unten, das sind keine Bürger, sondern Untergebene ...

… wie Heinrich Mann die Deutschen auch in „Der Untertan“ beschreibt?

Genau. Hinzu kommt aber eine moralische Verrohung. Putin macht in der Ukraine dasselbe wie Iwan der Schreckliche 1570 gegen Nowgorod. Damals wurde die westrussische Stadt, seinerzeit eine moderne, nach Europa gerichtete Hanse-Republik, in einer Strafmission erobert, die 2000 reichsten und bekanntesten Familien wurden vernichtet und die Stadt geplündert. Danach kam Nowgorod nie wieder auf die Beine. Als sie die Stadt verließen und unterworfen haben, wurden auch noch die umliegenden Dörfer abgebrannt und das Vieh getötet. Das ist die Taktik von Okkupanten, und das ist das Paradigma: Die Machthaber in diesem riesigen Land können nur als Okkupanten herrschen. Brutal, unberechenbar und erbarmungslos – gegen die eigene Bevölkerung.

Spitze einer tiefdunklen Pyramide. (Foto: AP) Wladimir Putin

Im Westen heißt es oft, es sei Putins Krieg. Ist es nicht auch der Krieg der Russen?

Der russische Patriarch Kyrill hat vor Kurzem gesagt, Russland habe nie Eroberungsfeldzüge geführt. Das ist Nonsens. Seit der Zeit Iwans des Schrecklichen hat Russland immer wieder Eroberungskriege geführt. Deshalb kann man diesen Krieg sowohl Putins Krieg als auch Russlands Krieg nennen. Erinnern wir uns an den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan oder an Stalins Versuch, Finnland zu erobern. Aber: Die Ukrainer werden, wie seinerzeit die Finnen, diesen russischen Putin-Krieg gewinnen.

Wie erklären Sie sich, dass eine Mehrheit der Russen für diesen Krieg ist?

In Kriegszeiten kann man Meinungsumfragen doch vergessen. Einer von 50 beantwortet vielleicht die Frage ehrlich: „Bist du für oder gegen Putin?“ Mit jedem Tag wird außerdem deutlicher, dass dies ein sehr erfolgloser Krieg ist. Mit jedem Tag steigt die Zahl derer, die gegen diesen Krieg sind.

Dennoch: Wenn Ukrainer ihre russischen Verwandten anrufen, wird ihnen oft nicht geglaubt. Woher kommt also dieser russische Glaube, Putin sei auf dem richtigen Weg?

Seit 20 Jahren läuft diese Konditionierung über das Fernsehen. Und in der Provinz gibt es kaum Menschen, die nicht in diese Kiste schauen. Da bleibt etwas hängen. Zudem bedeuten 70 Jahre Sowjetunion leider auch Jahrzehnte intellektueller und menschlicher Degradierung, was Soziologen nachgewiesen haben. Stalin hat denkende Menschen vernichtet. Später kamen sie in Lager, in den 1990er-Jahren hat der Wildwest-Kapitalismus, der in Russland einzog, gerade die schlecht bezahlte Intelligenzija zerstört. Putin hatte dann Glück, dass der Ölpreis anstieg und der Staat Geld hatte und die Propagandamaschine Fernsehen anwerfen konnte. Die hat viele Menschen geistig verstrahlt.

Oder sind viele Russen schlicht doch imperialistisch gestimmt und sehen wie Putin im Zerfall der Sowjetunion die „größte Tragödie des 20. Jahrhunderts“?

Für mich war der Zusammenbruch des Monsters einfach nur ein Riesenglück. Das Volk aber will diese Droge, will sich als Großmacht zu fühlen. Deshalb sind die Atomwaffen auch so wichtig. Aber ich nehme an, dass diese Nuklearwaffen sich in einem genauso miserablen Zustand befinden wie die anderen Teile der Armee.

Woher rührt diese Großmacht-Seligkeit?

In Russland wurde die sowjetische Vergangenheit nie aufgearbeitet wie der Nationalsozialismus in Deutschland. Wir haben unsere Vergangenheit nie wirklich beerdigt. Verlierer, wie die Deutschen es waren, haben es leichter als Sieger. Die UdSSR hat ja keine Niederlage erlitten. Aber Russland wird jetzt genau das passieren. Putin ist ein Spieler, der beim Roulette alles auf Schwarz setzt. Er braucht jetzt den Sieg um jeden Preis. Er glaubt, dass er nicht gegen die Ukraine kämpft, sondern gegen die westliche Zivilisation. Diesen Hass hat er beim KGB aufgesogen. Aber diesen Krieg wird er verlieren.

Wladimir Sorokin Leben Sorokin wurde 1955 in Bykowo bei Moskau geboren. Er studierte in Moskau und schrieb dann für eine russische Zeitschrift, bis er entlassen wurde, da er sich nicht einem sowjetischen Jugendverband anschließen wollte. Literatur Bekannt wurde der Schriftsteller als der Roman „Die Schlange“ in der Zeitschrift „Kinokunst“ erschien. Seine Bücher wurden in 22 Sprachen übersetzt. Neben Romanen schreibt er unter anderem auch Theaterstücke und Kurzgeschichten. Politische Kontroversen Er gilt als harscher Kritiker des politischen Systems in Russland. Vor einem Moskauer Theater wurden Sorokins Bücher von einer kremlnahen Jugendbewegung verbrannt.

Wenn man die Andeutungen in Ihren Büchern sieht, dann führte ja vieles in diese Richtung. War das ein linearer Prozess, oder gab es irgendeinen Punkt, an dem Putin sich völlig verändert hat?

Kanzlerin Angela Merkel hatte ja schon vor einiger Zeit bemerkt, dass Putin in einer anderen Welt lebt. Dazu geführt haben die absolute Macht und die Tatsache, dass er kein besonders intelligenter Mensch ist und aus einer sehr einfachen Familie kommt. Der russisch-orthodoxe Bankier Pugatschow war ja sehr eng mit Putin, bevor er aus Russland gen Westen floh. Kürzlich wurde er gefragt, ob Putin gläubig sei, er bekreuzige sich ja so oft. Pugatschow antwortete: Nein, Putin glaubt nur an die Heiligkeit seiner eigenen Macht. Er glaubt an seine angebliche Mission.

Was heißt das für den Krieg?

Er wird immer mehr Holz ins Feuer legen, immer mehr Soldaten und Militärtechnik mobilisieren. Aber gegen die gute ukrainische Armee und den Westen kann er nicht gewinnen. Putin setzt auf eine angebliche Entnazifizierung der Ukraine, was die Zerstörung des eigenständigen ukrainischen Nationalcharakters bedeutet. Er will die Ukraine vernichten wie Iwan der Schreckliche Nowgorod und das Land zu einer russischen Provinz machen.

Aber Putin behauptet doch, dass Russland und die Ukraine ein Volk seien.

Das stimmt überhaupt nicht. Die Ukrainer, vor allem jene im Westen des Landes, sind echte Europäer, Individualisten. Sie tragen nicht diesen russischen Kollektivismus in sich. Deshalb ist ihre Armee auch anders als die russische. Russlands Armee lebt in der Tradition der Sowjets und der Zaren, wo man der Führung nie widersprechen darf. Da muss man wie ein Sklave Befehle ausführen. In der sowjetischen Armee wurden Soldaten ständig erniedrigt. Die ukrainischen Truppen haben das abgeschüttelt. Russland und die Ukraine haben unterschiedliche Zivilisationen und eine unterschiedliche Zukunft. Putin will zurück in die Vergangenheit. Aber die Ukraine, die doch auch Russisch spricht, will nicht in die Vergangenheit zurück. Das war der größte Schock für Putin.

In Ihren Werken, aber auch bei den Zerstörungen im Kiewer Vorort Butscha ist unglaublich viel Gewalt zu sehen. Woher kommt in Russland diese unfassbare Gewalt?

In meiner Kindheit war auch alles mit Gewalt durchtränkt, in der Familie, auf der Straße, im Kindergarten, in der Schule. Gewalt, Erniedrigung und die Angst davor – darauf war das gesamte System Sowjetunion errichtet. Und das sogar noch in den 60er- und 70er-Jahren, in denen ich aufwuchs und die die besten Jahre der Sowjetunion waren. Nach außen war da vieles prima, aber die Angst saß völlig in den Menschen. Jeder hatte einen dunklen Fleck. Mein Vater etwa wuchs im von den Deutschen besetzten Gebiet bei Kaluga auf. Er wurde ein sehr guter Wissenschaftler auf dem Feld der Metallurgie, aber er wurde nie in die Kommunistische Partei aufgenommen und durfte nie ins Ausland reisen, weil er in einem besetzten Gebiet aufwuchs. Die Angst war überall. Putin nutzt dies geschickt aus.

Das Misstrauen gegenüber Deutschland ist gewachsen. (Foto: IMAGO/Martin Müller) Kanzler Olaf Scholz

Wie sehen Sie Deutschlands Haltung in diesem Krieg?

Wenn Deutschland nicht deutlich mehr für die Ukraine tut, werden die Deutschen sich noch sehr lange rechtfertigen müssen vor anderen. Das wird nicht leicht. Das Misstrauen gegenüber Deutschland nach 16 Jahren Merkel, in denen sie Brücken zu Putin gebaut hat und sich bis heute nicht für ihre Haltung gegenüber Russland entschuldigt hat, ist gewachsen.

Lesen Sie auch:

Trotz all Ihrer Skepsis, Russland war immer auch eine große Kulturnation. Was bedeutet dieser Krieg für die Kultur?

Jetzt ist vielleicht nicht die richtige Zeit, über Kultur zu sprechen, solange Krieg herrscht. Aber der Krieg, wie immer er ausgeht, hat schon jetzt einen großen Schaden für die russische Kultur angerichtet.

Welchen?

Der Krieg – den haben die Russen verursacht. Die Gräuel von Butscha – das waren die Russen. Warum soll ich da noch ihre Literatur lesen? Das ist wie im Zweiten Weltkrieg, wo viele fragten: Warum soll ich jetzt noch Goethe lesen?

Sehen Sie die Gefahr, dass Tschechows „Kirschgarten“ oder Tschaikowskis „Nussknacker“ nicht mehr auf westliche Bühnen kommen?

In diesem Jahr wird der Krieg enden, und dann wird sich zeigen, wie die Welt noch mit russischer Kultur umgeht. Die Klassiker dürften überleben. Hitler hat Wagner geliebt, trotzdem ist Wagner Wagner geblieben. Auch Tolstoi und Dostojewski dürften nirgendwohin verschwinden, aber was mit der Gegenwartskunst wird, steht in den Sternen.

Werden Ihre Bücher denn in Russland noch verkauft?

Bisher ja. Aber eine Abgeordnete der Duma hat schon gefordert, die Bücher von „Verrätern“ zu verbieten. Wenn das jetzt noch Monate so weitergeht, der Krieg und die Propaganda, werden wohl Verbote kommen.

Kehrt dann die Zeit des Samisdat zurück, der Untergrundverlage wie zu Sowjetzeiten?

Warum nicht? Ich habe als Schriftsteller ja auch so angefangen. Dass die Zensur immer schärfer wird, ist jedenfalls klar. Weil es auf dem Schlachtfeld nicht so läuft wie gewünscht, werden sie mit der „fünften Kolonne“ kämpfen, den Kritikern im eigenen Land, die angeblich die Kampfmoral untergraben.

Schreiben Sie denn aktuell noch?

Nein. Es geht momentan nichts von der Hand. Ich sauge nur Informationen auf. Aber ich habe auch früher schon mal Pausen gemacht. Ein Schriftsteller muss auch schweigen können. Man kann nicht täglich schreiben, muss auch mal Kraft schöpfen.

Oder herrscht bei Ihnen Sprachlosigkeit angesichts des Grauens?

Ja, eine moralische Stummheit. Ich kann momentan nicht schreiben.

Fühlen Sie sich denn in dem von Russen so geliebten Berliner Stadtteil Charlottenburg heimisch, oder wollen Sie wieder zurück nach Russland?

Meine Frau und ich sind zwei Tage vor Kriegsbeginn ausgereist. Und wir hoffen, eines Tages zurückkehren zu können. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass in Moskau eine mentale Epidemie ausgebrochen ist. Aus normalen Menschen wurden Zombies. Ich hoffe, dass die russischen Menschen wieder gesunden.

Herr Sorokin, vielen Dank für das Interview.

