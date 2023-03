Ukraine-Krieg Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Putin

Der Internationale Strafgerichtshof wirft Russlands Präsident Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Konkret geht es um mutmaßliche Kindertransporte.

Putin werden Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. (Foto: dpa) Russlands Präsident Wladimir Putin

Den Haag, Riga Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Putin sei mutmaßlich für die rechtswidrige Deportation von Kindern und Umsiedlungen aus besetzen Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich, teilte der IStGH am Freitag mit.

Haftbefehl erlassen wurde auch gegen die Kinderrechtskommissarin in Putins Präsidialverwaltung, Maria Lwowa-Belowa. Das Gericht sei aufgrund der Anträge der Ankläger vom 22. Februar zu der Auffassung gelangt, dass es hinreichende Gründe für die Annahme gebe, dass Putin und Lwowa-Belowa für die genannten Kriegsverbrechen verantwortlich sind.

In einer Video-Stellungnahme zur Entscheidung wies IStGH-Präsident Piotr Hofmański darauf hin, dass es nach internationalem Recht verboten ist, „Zivilisten von dem Territorium, in dem sie leben, in andere Territorien zu überführen.“ Hofmański verwies zudem auf den besonderen Schutz, den Kinder den Genfer Konventionen zufolge genießen.