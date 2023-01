Ukraine-Krieg Iran und Serbien distanzieren sich von Russlands Annexionen

Obwohl beide Länder gute Beziehungen zum Kreml haben, gehen sie nun öffentlich auf Distanz. Das könnte zum Problem für Wladimir Putin werden.

Der serbische Präsident betrachtet die Krim und den Donbass explizit als ukrainische Gebiete. (Foto: Bloomberg) Aleksandar Vucic

Berlin Der Iran und Serbien, zwei Länder mit traditionell guten Beziehungen zu Russland, erkennen die Annexion der Krim und ostukrainischer Gebiete nicht an. Das erklärten hochrangige Politiker beider Staaten heute öffentlich.

Der Iran werde die Annexion der Krim und des Donbass durch Russland nicht anerkennen, sagte der Außenminister des Landes, Hossein Amir-Abdollahian, in einem Interview mit dem türkischen TV-Sender TRT World. „Wir erkennen die Souveränität und territoriale Integrität von Staaten im Rahmen des Völkerrechts an, und aus diesem Grund haben wir trotz der hervorragenden Beziehungen zwischen Moskau und Teheran die Abspaltung der Krim von der Ukraine nicht anerkannt. Wir haben die Abtrennung von Luhansk und Donezk von der Ukraine nicht anerkannt, weil wir auf einem einheitlichen Prinzip in der internationalen Politik bestehen“, sagte Amir-Abdollahian.