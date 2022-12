Ukraine-Krieg Jeder russische Angriff schwächt das ukrainische Stromnetz weiter – da helfen auch die Reparaturen nichts

Die Energieversorgung leidet unter jeder Attacke, sagt ein Spezialist der EU-Organisation Energy Community. Er ist erstaunt, dass die Infrastruktur noch so funktioniert wie derzeit.

Russland greift immer häufiger zivile Infrastruktur an. (Foto: dpa) Eine Ukrainerin geht spazieren

Wien Vergangene Woche startete die russische Armee erneut einen Großangriff auf ukrainische Städte wie Kiew, Charkiw und Krywyj Rih. Die Raketen hatten besonders die Energieinfrastruktur des Landes als Ziel. Die Taktik ist bekannt: Seit dem 10. Oktober greift Russland in Wellen gezielt die zivile Infrastruktur an. Damit will Russland die Bevölkerung demoralisieren und in die Flucht treiben. Doch die Ukraine ist erstaunlich rasch in der Lage, Reparaturen vorzunehmen und die Versorgung mit Strom und Wasser halbwegs wieder in Gang zu setzen.

„Jeder neue Angriff schwächt das ukrainische Stromnetz weiter“, sagt der Infrastrukturspezialist Davor Bajs von der internationalen Organisation Energy Community in Wien. „Der Grad der Zerstörung nimmt laufend zu, daran ändern die Reparaturarbeiten nichts.“

Bajs befürchtet, dass Reparaturen eines Tages nicht mehr möglich sein werden und das Hochspannungsnetz zusammenbricht. „Kleine Schäden an ihm kann man reparieren, große nicht.“