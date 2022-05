Ukraine-Krieg „Kampf gegen Putin ist für mich sehr persönlich“ – Bill Browder fordert mehr Härte gegen den Kreml

Früher leitete der Finanzmanager einen der größten Hedgefonds in Russland. Dann ließ Putin den Amerikaner ausweisen – und schuf sich so seinen wirtschaftlich mächtigsten Feind.

„Der Kampf gegen Putin ist für mich sehr persönlich“, sagt der Chef der Investmentgesellschaft Hermitage Capital. (Foto: AP) Bill Browder

Davos Gibt es einen wirtschaftlichen Gegenspieler für Wladimir Putin? Politisch fallen einem sofort der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny und natürlich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ein. Aber aus den Reihen der Wirtschaft? Der in den USA geborene Investor Bill Browder kommt der Rolle des ökonomischen Widerparts noch am nächsten.

„Der Kampf gegen Putin ist für mich sehr persönlich“, sagt Browder im Gespräch mit dem Handelsblatt am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. „Ich befinde mich seit über einem Jahrzehnt im Krieg mit dem Kreml-Herrscher.“

Browder leitete in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren einen der größten Hedgefonds in Russland, der auch in viele russische Staatskonzerne wie Gazprom investierte. Seine öffentliche Kampagne gegen die Korruption in den Unternehmen führte dazu, dass er für Putin zur Gefahr und 2005 als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ aus Russland ausgewiesen wurde.