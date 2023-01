 Ukraine-Krieg: Kasachstan verschärft Aufenthaltsbestimmungen für Russen

In Kasachstan gelten für russische Staatsbürger schon bald deutlich strengere Aufenthaltsregeln. Auch in Georgien werden mögliche Beschränkungen diskutiert.

Seit der Mobilmachung verlassen viele Russen ihr Land, Kasachstan und Georgien gehören zu den häufigsten Zielen (Foto: dpa) Russische Bürger im September in einem Behördenzentrum in Kasachstan, wo sie auf ihre Identifikationsnummern warten

Riga Ab Freitag dürfen russische Staatsbürger ihren Aufenthalt in Kasachstan nicht mehr ohne Weiteres verlängern. Der Staat in Zentralasien, der direkt an Russland grenzt, hat seine Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen verschärft.

Demnach dürfen sich Staatsbürger aus der Eurasischen Wirtschaftsunion, zu der neben Kasachstan und Russland Armenien, Belarus und Kirgisistan zählen, ohne Visum nur noch 90 Tage pro Halbjahr im Land aufhalten. Bislang konnten viele Russen das Land nach einem 90-tägigen Aufenthalt kurz verlassen und nach der erneuten Einreise direkt wieder 90 Tage bleiben.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, vor allem aber seit der Mobilmachung in Russland Ende September 2022 sind viele russische Staatsbürger nach Kasachstan geflüchtet, um dem Militärdienst in ihrem Heimatland zu entgehen. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um mehr als 200.000 Russen handeln.