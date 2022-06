Ukraine-Krieg Keine EU-Sanktionen gegen Patriarch Kirill: Ungarn setzt Ausnahmen bei neuen Russland-Beschlüssen durch

Die EU hat sich auf die Details des sechsten Sanktionspakets gegen Russland geeinigt, wobei Ungarn kurzfristig eine weitere Änderung durchgesetzt hat. Auf Drängen der Regierung von Viktor Orban wird das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, nicht auf die Liste sanktionierter Personen gesetzt.

Kirill beteiligt sich an der russischen Staatspropaganda und rechtfertigte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Darum sollte ihm die Einreise in die EU verboten und mögliche Vermögenswerte sollten eingefroren werden, wie es auch bei anderen dem Kreml nahestehenden Personen geschehen ist.

Orban jedoch sagte, er wolle die Glaubensfreiheit und die ungarischen Religionsgemeinschaften schützen. Obwohl sich die Staats- und Regierungschefs Anfang der Woche politisch auf ein Sanktionspaket geeinigt hatten, ließ der ungarische EU-Botschafter die Sitzung auf technischer Ebene am Mittwoch mit dieser Begründung platzen. Am Donnerstag kamen die Botschafter erneut zusammen und einigten sich schließlich darauf, Kirill nicht auf die Sanktionsliste zu setzen. Daraufhin stimmte auch Ungarn zu.

Pipeline-Öl bleibt erlaubt

Neu auf der Liste befinden sich weitere Mitglieder des russischen Sicherheitsapparats, insbesondere solche, die in Verbindung zum Massaker in Butscha stehen sollen. Sofern kein EU-Staat einen weiteren Einspruch einlegt, sollen die Sanktionen am Freitag um 9 Uhr in Kraft treten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Kern des Sanktionspakets ist ein teilweises Ölembargo. Ab 2023 soll kein russisches Öl mehr auf dem Seeweg in die EU gelangen. Rohölimporte sollen sechs Monate nach Inkrafttreten des Pakets auslaufen, verarbeitete Ölprodukte sollen noch zwei Monate länger gekauft werden dürfen.

Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche beteiligt sich an der russischen Staatspropaganda und rechtfertigte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. (Foto: dpa) Patriarch Kirill

Bis auf Weiteres bleibt es legal, Öl über Pipelines zu beziehen. Laut EU-Beschluss soll es nur „so bald wie möglich“ verboten werden. Auch diese Ausnahme hatte die ungarische Regierung durchgefochten. Das Land hat keine Küste und kann russisches Öl darum nur mit großem Aufwand mit dem Transport über ausländische Häfen ersetzen.

>> Lesen Sie hier auch: In Ungarn tanken Ausländer jetzt deutlich teurer als Inländer

Auch die Slowakei und Tschechien können weiter Öl aus der Druschba-Pipeline beziehen. Zwischenzeitlich hatte Ungarn hohe Zuschüsse gefordert, um den Bau neuer Ölpipelines zu finanzieren, die das Land mit Seehäfen verbinden würden. Dies ist bislang nicht beschlossen.

Zudem soll eine noch nicht genauer definierte Regelung verhindern, dass billiges Pipeline-Öl aus Ungarn in andere EU-Staaten weiterverkauft wird.

>> Lesen Sie hier auch: Geld für Polen – Abgeordnete wollen von der Leyen noch stoppen

Deutschland und Polen, die ebenfalls per Pipeline mit den russischen Ölquellen verbunden sind, haben ohnehin angekündigt, dies nicht mehr nutzen zu wollen. Damit werden die EU-Staaten nach Erwartungen der Kommission bis Ende des Jahres auf 90 Prozent ihrer Ölimporte aus Russland verzichten. Bisher zahlen sie Schätzungen zufolge für das Öl täglich knapp eine halbe Milliarde Euro an Russland.

Schlag gegen Finanzmarkt

Teil des Strafpakets ist auch, Geschäfte mit der russischen Sberbank zu verbieten und sie vom Swift-System abzukoppeln. Zwar sind bereits sechs Banken sanktioniert, zusammen sind ihre Bilanzsummen aber kleiner als die der Sberbank allein: Rund 460 Milliarden Euro verwaltet die Sberbank, das ist knapp ein Drittel der kompletten Bilanzsumme aller russischen ‧Banken.

Da das Swift-System auch außerhalb Europas genutzt wird, kann diese Sanktion den Handel Russlands also weiter schwächen. Die wichtigste nicht-sanktionierte Bank ist damit die Gazprombank. Sie wird verschont, damit die Bezahlung von Öl und Gas weiterlaufen kann. Neben der Sberbank werden auch die Credit Bank of Moscow, die Russian Agricultural Bank und eine weitere belarussische Bank ausgeschlossen.

Außerdem kommen weitere Hightech-Güter und Chemikalien auf die Liste der Waren, die aus Europa nicht mehr nach Russland exportiert werden dürfen. Und die Verbreitung weiterer russischer Propagandamedien in der EU wird verboten.

Mehr: Scholz verteidigt Teilembargo gegen russisches Öl