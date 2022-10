Der russische Oppositionelle und Ex-Schachweltmeister Garri Kasparow über Szenarien für das Ende des Putin-Regimes und die Mutlosigkeit von Olaf Scholz.

Herr Kasparow, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin eine Teil-Mobilmachung angekündigt hat, verlassen viele Männer das Land fluchtartig. Nicht nur in Moskau gibt es Proteste. Kann das Putins Regime ins Wanken bringen?

Das Regime ist schon destabilisiert. Die Mobilmachung ist ein Akt der Verzweiflung. Zum ersten Mal in den mehr als zwanzig Jahren seiner Herrschaft hat Putin den ungeschriebenen Vertrag mit der russischen Bevölkerung verletzt. Bisher konnte man tun, was man wollte, solange man Putins Agenda nicht in die Quere kam. Jetzt verlangt er von den Leuten, Opfer zu bringen.

