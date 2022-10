Ukraine-Krieg Krim-Brücke wird nach Explosion zur Dauerbaustelle – Was das für Putin bedeutet

Zwei Wochen sind seit dem Anschlag auf die wichtigste Versorgungsroute der russischen Südfront vergangenen. Die Probleme zeigen sich immer deutlicher.

Die Arbeiten an der Brücke werden noch bis mindestens Juli 2023 andauern. (Foto: IMAGO/SNA) Arbeiten an der Krimbrücke

Wien Das Trucker-Leben in Südrussland ist derzeit noch weniger ein Zuckerschlecken als in normalen Zeiten. Seit die Brücke auf die Krim beschädigt wurde, mutmaßlich durch einen ukrainischen Anschlag, stehen die Lastwagen in langen Kolonnen am Ufer des russischen Festlands und warten. Am Donnerstag geht noch weniger als sonst, da starker Wind die Handvoll Fähren behindert, die den Transport über die Meerenge von Kertsch nun größtenteils übernehmen.

Immerhin haben die Fahrerinnen und Fahrer, die sich über eine Telegram-Chat-Gruppe austauschen, ihren Sinn für Humor nicht verloren. „Ich verstehe nicht, weshalb sie Kraftstoff und Leute für Fähren einsetzen, wenn sie sowieso alle über die Brücke lassen“, ätzt Wowka. Er bezieht sich dabei auf die Propaganda der russischen Regierung, die alles unternimmt, um die Schäden kleinzureden.