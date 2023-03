Ukraine-Krieg Kritik an UN: Im April stellt Russland den Präsidenten des Sicherheitsrats

Der UN-Sicherheitsrat soll den Weltfrieden wahren. Doch Beobachter erwarten, dass Russland seine anstehende Präsidentschaft für die eigenen Interessen missbraucht.

Der Diplomat ist Russlands ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York und im April Präsident des UN-Sicherheitsrats. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Wassili Nebensja bei einer Pressekonferenz im vergangenen Oktober

Riga Mehr als ein Jahr ist es her, dass am 24. Februar 2022 russische Panzer über die Grenze in die Ukraine rollten – während zeitgleich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN), das höchste sicherheitspolitische Gremium der Welt, in New York unter russischem Vorsitz tagte. An diesem Samstag nun übernimmt die Russische Föderation erneut für einen Monat die Präsidentschaft.

Laut Charta der Vereinten Nationen trägt der Sicherheitsrat die „Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“. Doch Russland wird die turnusgemäße einmonatige Präsidentschaft stattdessen als Gelegenheit nutzen, die eigenen nationalen Interessen voranzutreiben, fürchten Experten.

Seit jeher wird die UN dafür kritisiert, dass die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat – China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA – durch ihre Vetomacht Beschlüsse blockieren können, die den eigenen Interessen im Wege stehen.