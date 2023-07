Ukraine-Krieg – Lage am Morgen Ukraine meldet Geländegewinne im Südosten – Schoigu bei nordkoreanischer Militärparade

Die ukrainische Armee hat offenbar einen wichtigen Vorstoß im Südosten des Landes begonnen. Um mehrere Ortschaften im Gebiet Donezk soll es schwere Kämpfe geben.

Die Ukraine hat offenbar einen neuen Vorstoß im Südosten des Landes begonnen. (Foto: via REUTERS) Selenski in einem Militärkrankenhaus

Moskau, Kiew Die Ukraine hat die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes gemeldet. Dazu veröffentlichte Präsident Wolodimir Selenski ein Video, das in dem Ort im Süden des Gebiets Donezk aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie hätten Staromajorske vollständig befreit, sagt einer der Männer.

Auch südlich der russisch besetzten Stadt Bachmut im Donezker Gebiet erzielte die Ukraine eigenen Angaben zufolge Geländegewinne. „Wir bewegen uns schrittweise voran“, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. Schwerpunkte der harten Kämpfe seien die Ortschaften Klischtschijiwka, Kurdjumiwka und Andrijiwka. Im Generalstabsbericht wiederum war von abgewehrten russischen Angriffen südlich von Klischtschijiwka und russischen Bombardements bei Kurdjumiwka die Rede.

Die Ukraine hatte vor etwas mehr als sieben Wochen mit einer Gegenoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete begonnen. Nachdem die Gegenoffensive zunächst hinter den hoch gesteckten Erwartungen zurückblieb, berichtete die „New York Times“ am Donnerstag unter Berufung auf Pentagon-Beamte, das angegriffene Land habe nun im Südosten seinen bislang wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen.

Russlands Verteidigungsminister wohnt Militärparade Nordkoreas bei

Im Beisein von Russlands Verteidigungsminister Schoigu hat Nordkorea bei einer nächtlichen Militärparade erneut Stärke demonstriert und möglicherweise neu entwickelte Waffensysteme gezeigt. Zum 70. Jahrestag des Endes im Koreakrieg führte das Regime von Machthaber Kim Jong Un neben Interkontinentalraketen (ICBM), die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, auch neuartige Kampf- und Aufklärungsdrohnen vor, wie staatliche Medien am Freitag berichteten.

Nordkorea ist wegen seines Atomraketenprogramms international weitgehend isoliert. Dass eine ranghohe russische Delegation unter Führung von Schoigu an der Parade im Zentrum Pjöngjangs teilnahm, weckt weltweit Sorgen über eine verstärkte militärische Kooperation zwischen Russland und Nordkorea. Neben Schoigu wohnte auch Li Hongzhong, Mitglied des chinesischen Politbüros, der Militärparade bei, wie staatliche nordkoreanische Medien weiter berichteten.

Die Präsenz des russischen Verteidigungsministers könnte auf eine engere Kooperation zwischen Moskau und dem Kim-Regime hindeuten. (Foto: AP) Sergej Schoigu, Kim Jong Un und Li Hongzhong in Pjöngjang (Foto der nordkoreanischen Regierung)

Schoigu hatte sich zuvor mit Machthaber Kim über „Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse im Bereich der nationalen Verteidigung und Sicherheit sowie über das regionale und internationale Sicherheitsumfeld“ verständigt, wie staatliche Medien berichteten. Außerdem nahm Kim Schoigu zu einer Waffenausstellung mit.

Selenski besucht zerstörte Verklärungskathedrale in Odessa

Der ukrainische Präsident Selenski besuchte am Donnerstag die infolge eines russischen Angriffs schwer beschädigte Verklärungskathedrale in Odessa. Er habe sich über das Ausmaß der Zerstörungen in dem Gotteshaus in Kenntnis setzen lassen, das in der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt liegt, teilte Selenski auf seiner Homepage mit.

Das historische Bauwerk ist durch russische Luftangriffe schwer beschädigt worden. (Foto: dpa) Veranstaltung an zerstörter Verklärungskathedrale in Odessa

Nun sollen Spezialisten die Möglichkeiten zur Restaurierung des berühmten Bauwerks prüfen. Es war in der Nacht zum vergangenen Samstag beschädigt worden, als Russland zum wiederholten Mal die Hafenstadt am Schwarzen Meer bombardierte.

In Abgrenzung zu Russland hat die Orthodoxe Kirche der Ukraine den Übergang zum modernen Kalender beschlossen. Der neujulianische Kalender, der feststehende Feiertage wie Weihnachten betrifft und Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2800 mit dem heute gebräuchlichen gregorianischen Kalender übereinstimmt, soll zum neuen Kirchenjahr ab dem 1. September eingeführt werden, wie aus dem Beschluss der Bischofssynode hervorgeht. Die russisch-orthodoxe Kirche folgt bis heute dem julianischen Kalender.

Russland hält Afrika-Gipfel in St. Petersburg ab

In der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg geht am Freitag der Afrika-Gipfel weiter, bei dem Kremlchef Wladimir Putin die afrikanischen Staaten näher an sich binden will. Erwartet wird am zweiten Gipfeltag auch Putins Hauptrede.

