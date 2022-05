Ukraine-Krieg Lassen sich die eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank anzapfen?

Berlin, Brüssel Der Wiederaufbau der Ukraine wird enorme Summen kosten. Geht es nach dem Westen, soll auch Geld aus Russland dafür herangezogen werden. So könnten die Vermögen russischer Oligarchen nach dem Willen der EU-Kommission künftig einfacher beschlagnahmt werden. Seit Beginn des Ukrainekriegs wurden bereits rund zehn Milliarden Euro an privaten russischen Vermögenswerten eingefroren.

Ebenfalls diskutiert wird, die eingefrorenen Währungsreserven der russischen Zentralbank anzuzapfen. Allerdings wissen die G7-Staaten bisher nicht genau, wie viel eigentlich auf westlichen Konten liegt.

Eine entschädigungslose Enteignung könnte im Kriegsfall möglich sein, aber Deutschland und die EU sind bisher keine Kriegsparteien. „Eine Konfiszierung russischen Vermögens mag politisch opportun erscheinen, ist aber rechtlich wagemutig“, sagt Rechtsexperte Richard Happ von der Kanzlei Luther.

Denn: Rechtlich spricht viel dafür, dass Währungsreserven einer Zentralbank der staatlichen Immunität unterliegen, da sie hoheitlichen Zwecken dienen. Damit können sie nicht konfisziert werden.

„Allerdings wird es schwierig, wenn man ins Detail geht“, erklärt Happ. Es gibt demnach zwei völkerrechtliche Verträge, die dieses Thema regeln sollen: einen von der Uno von 2004, die allerdings noch nicht in Kraft ist, und eine europäische Konvention von 1972, mit allerdings nur zehn Vertragsparteien. Staatenpraxis, die ergänzend herangezogen werden könne, sei „eher dünn“.

Verstoß gegen das Völkergewohnheitsrecht

Rechtsexperte Happ meint: „Werden Währungsreserven dennoch beschlagnahmt, schafft man sehr gefährliche Präzedenzfälle.“ In jedem Fall sei eine völkerrechtliche Rechtsgrundlage vonnöten.

So ist das Iran-US Claims Tribunal durch völkerrechtlichen Vertrag geschaffen worden, dem sowohl der Iran als auch die USA zugestimmt haben. Die United Nations Compensation Commission, die Ansprüche von Personen gegen den Irak wegen des Kuwait-Kriegs regelt, wurde durch Sicherheitsratsresolution 687 von 1991 geschaffen und dadurch auch völkerrechtlich legitimiert.

„Wenn nur die Ukraine, EU und USA sich über die Konfiskation einigen, führt das noch nicht zu deren Rechtmäßigkeit“, erklärt Luther-Rechtsanwalt Happ. „Russland und viele andere Staaten würden dies vermutlich als willkürliche Selbstjustiz bezeichnen.“

Eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) der Vereinten Nationen wäre schwierig, da dafür stets die Zustimmung beider Seiten notwendig ist. Klagen vor staatlichen Gerichten wären vermutlich auch schwierig.

Humanitäres Völkerrecht Worum geht es? Die Haager Abkommen von 1899 und 1907 sowie die Genfer Abkommen von 1949 mit ihren Zusatzprotokollen bilden das Fundament des humanitären Völkerrechts. Das humanitäre Völkerrecht soll das menschliche Leid in bewaffneten Konflikten vermindern und baut auf Prinzipien wie der Unterscheidung auf. Was sind die wichtigsten Punkte? Laut Auswärtigem Amt müssen die Konfliktparteien „jederzeit zwischen Zivilbevölkerung und Kombattanten unterscheiden“. Es darf also nicht „unterschiedslos“ geschossen werden. Weder die Zivilbevölkerung als Ganzes noch einzelne Zivilisten dürfen angegriffen werden. Angriffe dürfen ausschließlich auf militärische Einheiten und Objekte erfolgen. Militärische Ziele können aber in Siedlungsgebieten liegen, und Attacken darauf mit schweren Explosivwaffen sind nicht prinzipiell verboten. Andererseits muss jede Partei ihre Zivilbevölkerung so gut wie möglich vor Angriffen schützen, etwa indem die Menschen von militärischen Zielen entfernt untergebracht werden.

Russland würde es also sehr schwer haben, sich gegen die Beschlagnahme von Währungsreserven zu wehren. Happ meint: „Die russische Reaktion wäre vermutlich, Vermögenswerte ausländischer Staaten und Unternehmen in Russland entschädigungslos zu enteignen.“

Reserven zu beschlagnahmen wäre ein Verstoß gegen das Völkergewohnheitsrecht, sagt auch David Kleimann vom Brüsseler Thinktank Bruegel. Man dürfe Eigentum nur solange einfrieren, wie ein völkerrechtswidriger Akt andauere. Danach müsse man es zurückgeben. Auch in den USA ist es derzeit illegal, ausländische Währungsreserven zu beschlagnahmen, solange sich das Land nicht selbst im Krieg befindet.

In EU-Kreisen gibt es daher auch erste Gedankenspiele, einen Deal mit der russischen Notenbank zu machen: So könnte die EU einen Teil der Reserven zurückgeben, wenn Russland zustimmt, dass der Rest für den Wiederaufbau in der Ukraine verwendet wird.

In EU lagern rund zwanzig Milliarden russischer Reserven

Die in der Diskussion oft genannte Zahl von 300 Milliarden Dollar an Währungsreserven stammt aus einer Kalkulation der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich aus dem Sommer 2021. Es könnte sein, dass die russische Regierung einen Teil der Ersparnisse vor der Invasion in Sicherheit gebracht hat.

In der EU lagern laut EU-Kommission rund zwanzig Milliarden Euro an russischen Währungsreserven. Die Reserven liegen in der Regel bei den nationalen Notenbanken, also zum Beispiel bei der Banque de France oder der Bundesbank. Dort sind sie in Staatsanleihen des jeweiligen Landes investiert.

Allerdings liegt bei der Bundesbank momentan fast nichts mehr, heißt es in Frankfurter Finanzkreisen. Russland hat die Reserven offenbar rechtzeitig abgezogen. Ohnehin fehlt bislang eine Rechtsgrundlage, um die Reserven zu beschlagnahmen.

