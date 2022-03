Ukraine-Krieg Londons Bürgermeister schlägt vor: Flüchtlinge sollen in Oligarchen-Immobilien ziehen

Lange Zeit wurde Großbritannien für seinen laschen Umgang mit Oligarchen kritisiert. Nun will Londons Bürgermeister Khan ihre Immobilien beschlagnahmen.

Londons Bürgermeister will Flüchtlinge aus der Ukraine in den Immobilien russischer Oligarchen unterbringen. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Sadiq Khan

Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat sich dafür ausgesprochen, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen in der britischen Hauptstadt unterzubringen. Ein Großteil der Wohnungen in London stünden ohnehin leer, sagte Khan dem Sender Times Radio am Montag.

Der Labour-Politiker geht davon aus, dass viele Immobilien russischer Superreicher eher zur Geldwäsche gekauft wurden, als um darin zu wohnen. Es handle sich nicht um Wohnungen, sondern um „goldene Backsteine“, so Khan weiter.

„Ich finde, die Regierung sollte sie beschlagnahmen und bevor sie verkauft werden, sollten sie dazu verwendet werden, Ukrainer unterzubringen“, sagte Khan. Das sei eine Art der „poetischen Gerechtigkeit“.

Die britische Regierung hat ihren lange Zeit als lasch kritisierten Umgang mit russischen Oligarchen in den vergangenen Wochen verschärft. Noch in dieser Woche soll ein neues Gesetz in Kraft treten, dass es Superreichen aus dem Ausland erschwert, sich beim Kauf von Immobilien und anderen Investitionen in Großbritannien hinter Briefkastenfirmen und Strohmännern zu verstecken.

Auch das Verhängen von Sanktionen gegen einzelne Personen soll erleichtert werden. Für großes Aufsehen hatte in der vergangenen Woche geführt, dass London den russischen Milliardär und Inhaber des englischen Fußballerstligisten FC Chelsea, Roman Abramowitsch, auf die Sanktionsliste setzte. Erwartet wird, dass nun weitere folgen. Mehr: „Entschlossenheit, die Welt zu zerstören“ – Oligarchen proben den Aufstand gegen Putin