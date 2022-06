Ukraine-Krieg Luftabwehrsysteme, Sanktionen, Export von Getreide: Selenski bittet G7 um umfangreiche Hilfe

Der ukrainische Präsident fordert von den G7-Staaten weitere Waffenlieferungen und schärfere Sanktionen gegen Russland. Die soll es nach Angaben der US-Regierung geben.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nimmt an einer Arbeitssitzung der G7 teil. (Foto: dpa) G7- Arbeitssitzung

Berlin Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die G7-Staats- und Regierungschefs einem Diplomaten zufolge auf dem G7-Gipfel in Elmau um umfassende Hilfe im Verteidigungskrieg gegen Russland gebeten. Der ukrainische Präsident erklärte in einer Video-Schalte auf dem G7-Gipfel, den Krieg in seinem Land vor Beginn des nächsten Winters beenden zu wollen.

Selenski bat daher die Gipfelteilnehmer auf Schloss Elmau, Luftabwehrsysteme zu liefern. Zudem sollten die sieben führenden westlichen Industriestaaten der Ukraine beim Export von Getreide helfen und dem Land mehr finanzielle Hilfe zur Verfügung stellen.

Dies wollen die G7-Staaten auch tun. Sie sagten der Ukraine weitere Unterstützung zu und erklärten, ihren Druck auf Russland verstärken zu wollen. Dies geht aus einer Erklärung der G7-Staats- und Regierungschefs zum Krieg in der Ukraine hervor.