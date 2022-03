Ukraine-Krieg Mariupol unter Dauerbeschuss – Die Stadt, die Putin 2014 nicht bekam

In Mariupol sind die russischen Angriffe besonders brutal. Luftbilder zeigen eine nahezu komplett zerstörte Stadt. Warum ist sie dem russischen Präsidenten so wichtig?

Die Stadt Mariupol ist hoch politisch (Foto: picture alliance / picture allia) Explosion Mariupol

Straßenzüge brennen lichterloh, Rauch liegt über der Stadt: Luftaufnahmen aus dem ukrainischen Mariupol erwecken den Eindruck, das nicht mehr viel übrig ist von der 400.000-Einwohner Hafenstadt. Bürgermeister Wadym Bojtschenko berichtet von Raketenbeschuss im 30-Minuten-Takt. Dass in dieser Stadt Menschen vor knapp drei Wochen noch halbwegs normal gelebt haben, zur Arbeit gingen und Kinder auf der Straße spielten, ist kaum vorstellbar.

Dabei sind die meisten immer noch da, verstecken sich in Kellern und Bunkern. Manche auch in ihren Wohnungen. Am Montagnachmittag sollen zwar einige hundert Zivilisten die von russischen Truppen belagerte Stadt in PKWs verlassen haben, doch der Großteil sitzt immer noch fest, harrt seit Tagen ohne Strom- und Wasserversorgung aus, während Hilfskonvois daran gehindert werden, die Stadtgrenze zu passieren.

Die Lage in Mariupol ist nach Angaben von Hilfsorganisationen dramatisch. Laut Stadtverwaltung wurden 2200 Menschen getötet, für die Leichen werden Massengräber ausgehoben.

