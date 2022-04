Ukraine-Krieg Medwedew warnt Finnland und Schweden: „Nicht nuklearer Status des Baltikums“ endet bei Nato-Beitritt

Am Mittwoch sprachen die Regierungschefinnen Finnlands und Schwedens über einen Nato-Beitritt. Nun kündigt Russland drastische Folgen für einen solchen Schritt an.

Wüste Drohungen. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Dimitri Medwedew

Berlin Im Fall eines Nato-Beitritts Finnlands und Schwedens droht Russland mit der Stationierung von Atomwaffen an der Grenze zum Baltikum und einer erheblichen Verstärkung der russischen Truppen in der Region. Das kündigte der frühere russische Präsident und heutige Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedjew, am Donnerstag in Moskau an.

Es werde im Falle der Aufnahme der beiden skandinavischen Länder in die westliche Verteidigungsallianz eine „ernsthafte Verstärkung der Bodentruppen und der Luftverteidigung sowie den Einsatz umfangreicher Seestreitkräfte in den Gewässern des Finnischen Meerbusens“ geben.

Auch könne dann von einem nicht-nuklearen Status des Baltikums keine Rede mehr sein, schrieb Medwedjew im sozialen Netzwerk Telegram. Militärexperten weisen allerdings darauf hin, dass Russland längst mit Atombomben bestückbare Raketen vom Typ Iskander in der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad stationiert hat. Unter den EU-Ländern hat Finnland mit über 1300 Kilometern die größte Grenze zu Russland.