Ukraine-Krieg Medwedjew warnt Finnland und Schweden: „Nicht nuklearer Status des Baltikums“ endet bei Nato-Beitritt

Am Mittwoch sprachen die skandinavischen Regierungschefinnen über einen Nato-Beitritt. Nun kündigt Russland drastische Folgen für diesen Fall an.

Wüste Drohungen. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Dimitri Medwedew

Berlin Im Fall eines Nato-Beitritts Finnlands und Schwedens droht Russland mit der Stationierung von Atomwaffen an der Grenze zum Baltikum und einer erheblichen Verstärkung der russischen Truppen in der Region. Das kündigte der frühere russische Präsident und heutige Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Dmitrij Medwedjew, am Donnerstag in Moskau an.

Es werde im Falle der Aufnahme der beiden skandinavischen Länder in die westliche Verteidigungsallianz eine „ernsthafte Verstärkung der Bodentruppen und der Luftverteidigung sowie den Einsatz umfangreicher Seestreitkräfte in den Gewässern des Finnischen Meerbusens“ geben.

Der Politiker drohte konkret mit der Stationierung von „Iskander“-Raketen, Hyperschallwaffen und Kriegsschiffen mit Atomwaffen – für die Finnen und Schweden etwa in Reichweite „des eigenen Hauses“. „Wir wollen hoffen, dass die Vernunft der nördlichen Partner doch noch siegt“, meinte Medwedjew. Doch wenn nicht, dann werde Russland handeln.