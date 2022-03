Ukraine-Krieg „Menschliche Katastrophe“: Dem Gesundheitssystem der Ukraine droht der Kollaps

Genf Knapp zwei Wochen nach Beginn der russischen Aggression nähert sich das Gesundheitssystem der Ukraine dem Kollaps. Der Regionaldirektor für Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Henri Kluge, warnt vor einer „menschlichen Katastrophe“ in dem überfallenen Land.

Als unmittelbar lebensgefährlich erweisen sich die militärischen Attacken auf Gesundheitseinrichtungen. Bislang hat die WHO 16 Angriffe auf Einrichtungen bestätigt, bei denen rund zwei Dutzend Menschen verletzt oder getötet wurden. Weitere Militärschläge werden untersucht.

Offen lässt der WHO-Direktor, wer für die Angriffe verantwortlich ist. Andere UN-Vertreter – wie etwa der Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi – betonen, dass der Beschuss von Zivilisten und zivilen Einrichtungen „das schlimmste Kriegsverbrechen“ darstellt.

Insgesamt befinden sich nach WHO-Einschätzung Hunderte von Krankenhäusern, Arztpraxen und andere medizinische Anlaufstellen in den Kampfzonen und in Gebieten, die Russland bereits eingenommen hat. WHO-Sprecher Tarik Jasarevic, der sich derzeit in der Ukraine aufhält, berichtet: „Die Menschen dort trauen sich wegen der Kämpfe und der Explosionen nicht, zu einer nötigen Behandlung zu gehen.“ Und auch das Gesundheitspersonal wagt sich oft aufgrund der extrem angespannten Sicherheitslage nicht, den Arbeitsplatz aufzusuchen.

Besonders schlimm ist die Lage in der südlichen Hafenstadt Mariupol, die unter starkem russischem Beschuss steht. Der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Ewan Watson, spricht von einer „apokalyptischen Situation“ in der Stadt, in der in Friedenszeiten mehr als 400.000 Einwohner lebten.

Stromversorgung in Gesundheitseinrichtungen teilweise unterbrochen

Die humanitären Vorräte des Roten Kreuzes, darunter auch medizinische Güter, sind nach Angaben des Sprechers in Mariupol bereits aufgebraucht. Ebenso mangelt es in den Gesundheitseinrichtungen anderer ukrainischer Regionen an Medikamenten und Ausrüstung: Es fehlt an Sauerstoff, Insulin, Betäubungsmitteln, Blutreserven, Schutzkleidung und Operationsbesteck.

Die Stromversorgung ist in vielen Gebäuden des Gesundheitswesens unterbrochen. Sauberes Wasser ist nicht mehr verfügbar.

Bislang brachte die WHO zwei Konvois mit 76 Tonnen medizinischem Material in die Ukraine. Die Gewalt verhindert aber eine schnelle Auslieferung der Güter an die Krankenhäuser. WHO-Direktor Kluge verlangt deshalb von den Kriegsparteien, eine „sichere Passage“ für die Transporte zu garantieren. Doch eine stabile Errichtung dieser humanitären Korridore, in denen es nicht zu Kampfhandlungen kommen darf, lässt auf sich warten.

Als Folge des Krieges, so befürchtet die WHO, werden sich in der Ukraine nun Infektionskrankheiten erheblich ausbreiten. Vor allem Covid-19 bereitet den Experten Sorge. Allein in der vergangenen Woche erfassten die Gesundheitsbehörden 731 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. „Diese Zahl wird traurigerweise wegen des Sauerstoffmangels steigen“, sagt WHO-Direktor Kluge.

Hinzu kommt: Vor allem Ältere sind unzureichend gegen das Virus geschützt. Nur ein Drittel der Menschen über 60 Jahre ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der russische Überfall verhindert nun die nötige Intensivierung der Impfkampagne.

Zudem kämpft die Ukraine mit der Tuberkulose. Das Land registriert europaweit die meisten Fälle. Eine Heilung von Erkrankten ist nur dann möglich, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum ungestört einer Therapie unterziehen können. Die Gewalt dürfte somit auch die Hoffnung etlicher Tuberkulose-Patienten auf Genesung zerstören.

Ebenso leiden werdende Mütter unter den Folgen des Angriffskriegs. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass in den nächsten drei Monaten 80.000 Frauen ihre Säuglinge gebären werden. Vielen von ihnen steht eine Entbindung ohne angemessene medizinische Versorgung bevor. Und auf viele ihrer Kinder wartet voraussichtlich ein Krieg.

