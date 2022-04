Ukraine-Krieg Merkel rechtfertigt Entscheidung gegen Nato-Aufnahme der Ukraine

Polens Regierungschef wirft der Ex-Bundeskanzlerin vor, dass ihre Politik Russland stark gemacht habe. Selenski fordert sie auf, sich das Massaker in Butscha persönlich anzusehen.

Angela Merkel bei der Bundesversammlung

Düsseldorf Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich hinter die Entscheidung gestellt, die Ukraine 2008 nicht in die Nato aufzunehmen. „Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel steht zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Nato-Gipfel 2008 in Bukarest“, teilte eine Sprecherin Merkels am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit.

Zugleich unterstützte die Ex-Kanzlerin die internationalen Bemühungen, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden, teilte sie mit. Es ist erst Merkels zweite Reaktion seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar. Sie hatte den Angriffskrieg Russlands in einem Statement verurteilt. Die ehemalige Kanzlerin sah sich seitdem massiver Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ausgesetzt.