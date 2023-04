 Ukraine-Krieg: Moskau droht deutlich wie nie mit Ende des Getreideabkommens

Russlands Außenminister Lawrow droht damit, den Getreidedeal platzen zu lassen. Damit stünden die Weltmärkte für Getreide vor großer Unsicherheit.

Russlands oberster Diplomat droht offen wie nie damit, den Getreidedeal nicht zu verlängern. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Sergej Lawrow

Genf An diesem Dienstag lief das Frachtschiff „Ikaria Angel“ aus dem ukrainischen Hafen Odessa in Richtung Tunesien aus. Das Schiff hatte mehr als 37.000 Tonnen Getreide geladen. Die „Ikaria Angel“ gehört zu den Hunderten von Schiffen, die seit Juli 2022 mit Agrargütern für den Weltmarkt die Ukraine verlassen und sie in alle Welt exportiert haben. Sie alle stachen laut den Vorgaben der Schwarzmeer-Getreideinitiative in See.

UN-Generalsekretär António Guterres nennt die Übereinkunft über einen sicheren Export einen „Hoffnungsträger“. Tatsächlich dürfte ein vergleichbares Abkommen, an dem sich zwei Kriegsgegner beteiligen, in der Geschichte nahezu einzigartig sein.

Doch Russland droht so deutlich wie noch nie damit, aus dem Deal auszusteigen. „Wir werden darüber nachdenken, ob der Deal nötig ist“, lässt Moskaus Außenminister Sergei Lawrow wissen.