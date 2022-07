Ukraine-Krieg Moskau verstärkt Angriffe: Wie Russland auf die ukrainische Gegenoffensive reagiert

Russlands Verteidigungsminister kündigt eine Ausweitung der Kampfhandlungen an. Gleichzeitig versucht Moskau die vielen Verluste während der Kämpfe auszugleichen – ein Überblick.

Berlin Aufnahmen von Rauchwolken und fliegenden Raketen – in der gesamten Ukraine heulten am Freitagabend wieder die Sirenen. Nach einer operativen Pause hat Russland vor einigen Tagen seine Angriffe wieder verstärkt aufgenommen. Und konzentriert sich in der Ukraine nach eigenen Angaben vor allem auf die Zerstörung von Langstrecken- und Artilleriewaffen.

Das ließ auch der russische Verteidigungsminister bei seinem zweiten Besuch im Kampfgebiet wissen: Bereits Ende Juni war Sergej Schoigu erstmals an die Front gereist. Nun traf er am Samstag erneut zu einer Visite ein.

Aufnahmen eines russischen Nachrichtensenders zeigen ihn in einem Gebäude, wie er sich mal Notizen macht, auf eine Karte zeigt und schließlich Auszeichnungen verleiht: Generaloberst Alexander Lapin und Generalmajor Esedulla Abachev werden zu „Helden Russlands“ ernannt. Lapin soll für die Eroberung des Ballungsraums Sjewjerodonezk-Lyssytschansk im Donbass verantwortlich gewesen sein.

