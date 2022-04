Ukraine-Krieg Moskau will aus Cherson dritte „unabhängige“ Republik machen

Cherson, Kiew Russland versucht vor dem mit Spannung erwarteten 9. Mai – den Feiern des Sieges über Hitler-Deutschland –, in der Ukraine Fakten zu schaffen, um Wladimir Putins Feldzug als Sieg erscheinen zu lassen. Dazu hat der Kreml nun im von der russischen Armee besetzten südukrainischen Gebiet Cherson eine pro-russische „zivil-militärische Verwaltung“ eingesetzt.

Cherson liegt nördlich der annektierten Halbinsel Krim. Proteste gegen die neue Führung durch Hunderte empörter Einwohner schlugen russische Einheiten am Mittwoch nach Augenzeugenberichten mit Tränengas und Blendgranaten nieder. Am Donnerstagmorgen waren dort zahlreiche Explosionen zu hören, die nach russischen Angaben von ukrainischen Raketeneinschlägen stammen sollen.

Russland will aus Cherson eine dritte „unabhängige“ Republik machen – nach dem Vorbild der von Separatisten geführten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk in der Ostukraine. Das berichtet das unabhängige russische, ins lettische Riga geflohene Nachrichtenportal „Meduza“ unter Berufung auf Kremlkreise. Ein angebliches Referendum dazu solle bis spätestens Mitte Mai abgehalten werden. Die Bevölkerung wehrt sich trotz erheblicher Repressionen seit Wochen dagegen. Die Ukraine will das Gebiet zurückerobern.

Russen installieren neuen Verwaltungsleiter

Am Dienstag teilte der gewählte ukrainische Bürgermeister von Cherson, Ihor Kolykhayev, mit, dass bewaffnete Männer im Gebäude der Stadtverwaltung einen neuen „Leiter der Verwaltung von Cherson“ vorgestellt hätten. Dessen Stellvertreter, Kirill Stremousow, ließ derweil am Donnerstag verlauten, dass am 1. Mai der russische Rubel als Zahlungsmittel in Cherson eingesetzt werde. Kiew werde nicht weiter in der Lage sein, dort Einfluss auszuüben, und das Gebiet Cherson werde nicht an Kiew zurückgegeben.

Stremousow behauptete, die ukrainische Führung habe in Cherson russischsprachigen Menschen ihre Identität geraubt. Dem widersprachen immer wieder protestierende Einwohner der Stadt und verlangten den Verbleib in der Ukraine. Am Rathausgebäude prangt bisher der gelb-blaue Aufdruck: „Cherson ist Ukraine!“

Der polnische Militärexperte Konrad Muzyka sagte, die Fähigkeit der Ukraine, russische Angriffe in der südlichen Hafenstadt Mykolajiw abzuwehren, und eine mögliche Rückeroberung Chersons seien entscheidend, um den russischen Plan zur Eroberung der gesamten Schwarzmeerküste zu vereiteln.

