Ukraine-Krieg Moskau wirft USA Biowaffen-Forschung in der Ukraine vor

Russische Staatsmedien verbreiten Gerüchte über angebliche ukrainische Biowaffen. Moskau und der Verbündete Peking sehen die USA in der Verantwortung.

Die russische Regierung schürt in der Bevölkerung Ängste vor angeblichen biologischen Waffen auf ukrainischer Seite. (Foto: Reuters) Mitarbeiter forschen in einem Labor

New York, Moskau Die Diskussion über biologische Forschungslabore sorgt für neue Spannungen im Ukrainekonflikt. Jüngst warf die russische Regierung Washington vor, in der Ukraine an Biowaffen zu forschen.

Die US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland warnt derweil davor, dass russische Truppen die Kontrolle über „biologische Forschungseinrichtungen“ in der Ukraine erlangen könnten. Die US-Regierung arbeite „mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern“, sagte sie am Dienstag bei einer Anhörung des US-Senats.

US-Senator Marco Rubio wies darauf hin, dass es „russische Propaganda-Berichte“ gebe, in denen behauptet werde, die Ukrainer wollten mithilfe der Nato biologische Waffen einsetzen. Nuland sagte dazu, es sei „eine klassische russische Technik, dem anderen die Schuld für das zu geben, was sie selbst vorhaben“.

