Ukraine-Krieg Nach dem Außenminister-Treffen in Antalya: Dem Frieden so fern

Das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine endet ohne Ergebnisse. Sowohl Kiew als auch Moskau beharren auf ihren Forderungen. Gibt es weitere Gespräche?

Der russische Außenminister Sergej Lawrow (rechts) sitzt vor seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba während eines Dreiertreffens unter dem Vorsitz des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu. (Foto: dpa) Verhandlungen in Antalya

Antalya, Berlin Es war der erste Hoffnungsschimmer auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Und es endete nach anderthalb Stunden mit eisigen Minen und ohne Ergebnisse. Das Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba im türkischen Antalya zeigte vor allem, wie weit beide Seiten noch von einem Frieden entfernt sind.

Zu diesem Schluss kamen offenbar auch die Finanzmärkte: Nachdem der Ölpreis am Mittwoch noch stark gesunken war, kletterte er nach dem Außenministertreffen wieder nach oben. Auch an den Aktienmärkten zogen Gewinnmitnahmen die Kurse wieder nach unten.

„Wir sind bei diesem Thema nicht weitergekommen“, erklärte Kuleba nach dem Treffen mit Lawrow mit Blick auf den erhofften Waffenstillstand. Er habe gegenüber Lawrow mehrfach das humanitäre Leid in der Ukraine angesprochen, sagte der Ukrainer. „Es scheint, als habe Russland derzeit kein Interesse an einer Waffenruhe, sondern an einer Kapitulation der Ukraine.“