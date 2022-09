Ukraine-Krieg Nach inszenierten Scheinreferenden: Putin erklärt weitere ukrainische Regionen zu russischem Staatsgebiet

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Annexion von vier mehrheitlich von eigenen Truppen besetzten Gebiete in der Ukraine besiegelt. Bei einem vom Fernsehen übertragenen Festakt am Freitag im Kreml unterzeichnete er die entsprechenden Dokumente.

Zuvor hatte er in einer Ansprache die Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zu russischem Staatsgebiet erklärt. Zu Beginn seiner Rede sagte der Kremlchef: „Es gibt vier neue russische Regionen.“

Die Ukraine forderte Putin auf, umgehend jegliche militärische Handlungen einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Wir sind bereit für Gespräche“, sagte der Präsident.

Über die gerade einverleibten Gebiete will er aber nicht mehr verhandeln. Die Menschen in diesen Regionen seien nun „für immer unsere Bürger“. Die Regierung in Kiew solle den Willen der Menschen respektieren.

Mit Blick auf einen weiteren Vormarsch der ukrainischen Truppen bekräftigte der Präsident: „Wir werden unser Land mit allen Mitteln verteidigen.“

Die Regierung in Kiew bezeichnete die jüngsten Schritte Russlands als „unverschämten Landraub“. Präsident Wolodimir Selenski hatte bereits für diesen Freitag eine Dringlichkeitssitzung seines nationalen Sicherheitsrats einberufen. UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor einer gefährlichen Eskalation.

Die Annexion von ukrainischem Territorium verstoße gegen die Charta der Vereinten Nationen und habe keinen rechtlichen Wert, so Guterres. Die Scheinreferenden in den vier Regionen könnten nicht als echter Ausdruck des Volkswillens gewertet werden. Sie seien während eines bewaffneten Konflikts in Gebieten unter russischer Besatzung und außerhalb des rechtlichen und verfassungsmäßigen Rahmens der Ukraine erfolgt.

Nach militärischen Rückschlägen Anfang September hatte Russlands Präsident Putin in der vergangenen Woche die Scheinreferenden ansetzen lassen, in denen die Eingliederung der besetzten Gebiete in die Russische Föderation abgefragt wurde.

Nach Angaben von Wahlbeobachtern, die von Russland eingesetzt wurden, stimmten in Saporischschja 93 Prozent der Wähler für einen Anschluss an Russland, in Cherson 87 Prozent, in Luhansk 98 Prozent und in Donezk 99 Prozent.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nannte die Abstimmungen das Gegenteil von freien und fairen Wahlen. Russland versuche, einen Frieden zu diktieren. Die Menschen seien unter Drohungen und manchmal sogar mit vorgehaltener Waffe „aus ihren Wohnungen und von ihren Arbeitsplätzen geholt und gezwungen worden, ihre Stimme abzugeben und den Wahlzettel in eine gläserne Wahlurne zu stecken“, kritisierte Baerbock.

Auch US-Präsident Joe Biden machte deutlich, dass die Vereinigten Staaten die vier ukrainischen Regionen niemals als russisches Territorium anerkennen würden. „Die sogenannten Referenden waren eine Farce, eine absolute Farce“, erklärte Biden am Donnerstag bei einem Treffen mit Staatschefs von Pazifiknationen. „Die Ergebnisse wurden in Moskau fabriziert.“

