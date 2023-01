Ukraine-Krieg Nach militärischem Fiasko: Wann wendet sich das Volk gegen Putin?

Moskau Russlands Truppen haben einen dramatisch schlechten Start ins zweite Kriegsjahr erlebt. In gleich mehreren Regionen erlitten sie herbe Verluste, hunderte Soldaten starben. In der russischen Bevölkerung wächst das Entsetzen über die Niederlagen – und die Vorwürfe gegenüber der eigenen Militärführung werden schriller. Entsprechend bitter sind die Kommentare über die „Debilität“ und „kriminelle Inkompetenz“ der Offiziere.

Nachdem in der Neujahrsnacht bei einem ukrainischen Angriff auf eine Kaserne in Makijiwka zahlreiche Soldaten ums Leben gekommen waren, stellten die Russen am Dienstag die Schuldfrage. Der Senator und frühere stellvertretende Außenminister Grigory Karasin etwa forderte eine interne Untersuchung. Der Abgeordnete Sergej Mironow verlangte, die Offiziere zur Verantwortung zu ziehen, die die Unterbringung von Soldaten in einem ungeschützten Gebäude angeordnet hätten.

Der russische Ex-Kommandeur Igor Girkin, der unter dem Pseudonym Igor Strelkow 2014 den Aufstand der Separatisten im Osten der Ukraine anführte, kritisierte, neben der Kaserne sei Munition gelagert worden, obwohl man sich in Reichweite ukrainischer Raketen befunden habe. Der Blogger Archangel Spetznaz Z, dem auf Telegram über 700.000 Menschen folgen, schrieb: „Wer kam auf die Idee, viele Soldaten in einem Gebäude unterzubringen, wo jeder Narr versteht, dass es selbst bei einem Artillerietreffer viele Verwundete oder Tote geben wird?“

In mehreren russischen Städten gab es am Dienstag Trauerkundgebungen. In der Stadt Samara, von wo mehrere Opfer stammten, wurden in der Innenstadt Blumen niedergelegt. Kippt die Stimmung im Land? Droht Wladimir Putin ein Volksaufstand, der seine Ära – und den Krieg – abrupt beendet?

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zu Beginn des neuen Jahres tauchen viele Russen über die traditionell arbeitsfreien Feiertage ab in eine Ruhephase – oft mit Kaviar, Sekt, Wodka und Gesprächen am Küchentisch. Dabei geht es vor allem auch um den Krieg. Und um den Oberbefehlshaber: Präsident Putin.

„Ruhm den russischen Helden“, steht auf dieser Werbetafel. (Foto: AP) Propaganda in St. Petersburg

Der 70-Jährige blies zwar in einer Neujahrsbotschaft zur Fortsetzung des Krieges in der Ukraine und wetterte gegen den Westen. Aber vor allem in der urbanen Mittelschicht der großen Städte manifestiert sich massiver Unmut. Wer in Russland lebt und im privaten Umfeld Gespräche führt, findet kaum jemanden, der den Krieg befürwortet. Allgegenwärtig sind Angst, Verunsicherung und oft Hass auf den Kreml.

Soziologen weisen allerdings darauf hin, dass es wegen der allgemeinen Einschüchterung durch die Behörden und der Manipulation durch das Staatsfernsehen schwer ist, wahrheitsgemäße Antworten zu erhalten. Deutlich wird trotzdem, dass vor allem junge Menschen in Russland gegen den Krieg sind.

An der Seite stehen – das bedeutet Mitmachen. Kremlkritiker Michail Chodorkowski

Schon vor den Tragödien der Neujahrsnacht wurde in Umfragen deutlich, dass Putin sich nicht dauerhaft auf den Rückhalt in der Bevölkerung verlassen kann. Das als „ausländischer Agent“ in Russlands gebrandmarkte Meinungsforschungsinstitut Lewada etwa ermittelte bereits im Dezember in einer repräsentativen Studie, dass mehr Russen (50 Prozent) für den Beginn von Friedensverhandlungen sind als für weitere Kampfhandlungen (40 Prozent).

21 Prozent der Befragten gaben an, die Handlungen der russischen Streitkräfte in der Ukraine nicht zu unterstützen. Anhaltend groß ist zwar nach den offiziellen Zahlen des Instituts die Zahl der Unterstützer (71 Prozent), doch politische Beobachter in Russland weisen darauf hin, dass viele Menschen Putin inzwischen nicht mehr als starken Anführer wahrnehmen.

>> Lesen Sie auch: Sie fallen aus Fenstern, stürzen von Jachten – Die mysteriösen Todesfälle in Russlands Machtelite

Der Verzicht auf die Jahrespressekonferenz und selbst die Neujahrsrede lassen darauf schließen, dass er keine neuen Antworten auf drängende Fragen hat. Dabei hilft ihm im Moment aus Sicht von Analysten noch, dass der von vielen vorhergesagte Zusammenbruch der Wirtschaft trotz großen Sanktionsdrucks bisher ausgeblieben ist.

Gleichwohl attestieren unabhängige Experten Putin einen veritablen Macht- und Kontrollverlust. Vielmehr muss die Elite zusehen, dass radikale Kräfte wie der gefürchtete Chef der paramilitärischen Organisation „Wagner“, Jewgeni Prigoschin, auf das politische Feld vordringen.

Putin droht Gefahr von rechten Nationalisten, auf die er sich lange gestützt hat. Einer ihrer Wortführer ist der Blogger und ehemalige Geheimdienstoffizier Girkin. Zwar unterstützen solche Kräfte wie Girkin den imperialistischen Krieg Moskaus zur Rückgewinnung „alter Größe“. Doch sind sie von der Kriegsführung und den stetigen Niederlagen so enttäuscht, dass sie Verrat an oberster Stelle wittern.

Der einflussreiche frühere Geheimdienstoffizier und rechtsnationale Blogger greift das Kreml-Regime immer unverhohlener an. (Foto: dpa) Igor Girkin

Girkin arbeitete sich öffentlich an Verteidigungsminister Sergej Schoigu ab – wegen der Korruption bei der russischen Armee und der Unfähigkeit der Befehlsführung. Manche fassen solche Äußerungen längst als Kritik an Putin selbst auf.

Aber eine „Palastrevolution“ ist nicht in Sicht, wie der politische Beobachter Andrej Perzew meint. Ranghohe Beamte, die Führung der Sicherheitsstrukturen und Unternehmen brächten Putin vielmehr immer wieder geschönte Informationen über den Kriegsverlauf, um ihre Posten zu retten. Putin steht indes im Ruf, den Kontakt zur Realität verloren zu haben.

Mehrheit der Russen sieht weiterhin keine eigene Mitschuld

Im Raum steht für viele Russen in der Beamtenschaft und im öffentlichen Dienst aber auch die Frage, inwieweit sie sich selber schuldig machen – als Mitläufer oder Unterstützer des Krieges in der Ukraine. Laut dem Lewada-Institut sehen 34 Prozent der Befragten eine eigene moralische Verantwortung für den Tod von Zivilisten und die Zerstörungen in der Ukraine. Die Mehrheit denkt aber nicht so.

Der in London im Exil lebende Kremlkritiker Michail Chodorkowski rief seine Landsleute auf, nicht weiter zuzusehen. „An der Seite stehen – das bedeutet Mitmachen“, sagte er. Der 59-Jährige wirft Putin vor, mit einem „faschistischen“ Kurs den Kreml besetzt zu haben.

In der Öffentlichkeit ist Putin omnipräsent, hier während seiner Neujahrsansprache. Dennoch kann er mit seinen Worten nicht alle Russen überzeugen. (Foto: Reuters) Szene aus der Moskauer U-Bahn

Zugleich lobt der Ex-Öl-Manager, der unter Putin viele Jahre im Straflager gesessen hat, dass viele Russen trotz Militärzensur und einer „explosionsartigen Zunahme der Repressionen“ ihrem Unmut Luft machen.

>> Lesen Sie auch: Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg in unserem Liveblog

Der Putin-Gegner verwies auf Statistiken, nach denen 2022 mehr als 20.000 Menschen aus politischen Gründen festgenommen wurden und bis zu einer Million Menschen das Land verlassen hätten. Auch mehr als 5000 Verfahren wegen Beleidigung der russischen Armee gab es demnach. Wer die Streitkräfte kritisiert oder ihnen sogar Kriegsverbrechen vorwirft, riskiert Haft auf Jahre.

In der Politik aber überwiegt eine militaristische Stimmung. Noch ist die Hoffnung auf einen Sieg bei vielen Mächtigen in Moskau groß, wohl auch, weil sie wissen, dass sie im Fall einer Niederlage selbst alles verlieren könnten.

Tinkow gehört zu den wenigen Oligarchen, die sich offen gegen den Kremlchef stellen. Der Tech-Milliardär lebt im Ausland. (Foto: imago/ITAR-TASS) Russischer Tech-Milliardär Oleg Tinkow

Auch die meisten Oligarchen, die durch Putins Krieg viel Geld verloren haben, sind dem Kreml weiter hörig. Nur Einzelne im Ausland, wie etwa der Tech-Milliardär Oleg Tinkow, stellen sich offen gegen den Kremlchef.

Politologin: „Kein Ausweg mehr für russische Machthaber“

Russland habe sich mit dem Krieg völlig übernommen, weil es keine Ressourcen habe, den Westen herauszufordern, bilanziert die Politologin Tatjana Stanowaja. „Das ist das Endstadium, ein Mechanismus der Selbstzerstörung jenes postsowjetischen Russlands, wie wir es kennen.“ Für die Machthaber gebe es keinen Ausweg mehr.

„Das Regime, das den Krieg begonnen hat, kann nicht gewinnen, weil es keine Ressourcen hat, und nicht verlieren, weil es psychisch dazu nicht bereit ist. Das bedeutet, dass sich die selbstzerstörerischen inneren Kräfte eher verstärken werden“, sagt Stanowaja.

Die Expertin sieht die Gefahr, dass „Radikale mit revolutionären Einstellungen“ stärker werden. Der „Schrecken der Selbstzerstörung“ berge aber auch die Hoffnung, dass dann etwas Neues entstehen könne.

Mehr: Ukraine-Krieg, Energiesicherheit, Lieferketten – Vor diesen Herausforderungen steht die EU