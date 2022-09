Ukraine-Krieg Nach Schein-Abstimmungen: Russland kündigt weitere „Referenden“ an

Moskau, Kiew Kurz nach Bekanntgabe der ersten angeblichen Ergebnisse der Scheinreferenden in vier von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine bezeichnete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski die „Referenden“ als Farce. Die Scheinreferenden könnten „nicht einmal als Imitation von Referenden bezeichnet werden“, so Selenski in der Nacht zum Mittwoch.

Kurz zuvor hatten die von Moskau eingesetzten Besatzungsverwaltungen in den vier ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja davon gesprochen, dass die Menschen sich dort angeblich mit teils 99 Prozent Zustimmung für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen hätten.

Die Scheinreferenden fanden zwischen vergangenem Freitag und diesem Dienstag statt. Sie werden international aber nicht anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze und ohne demokratische Mindeststandards abgehalten werden. Beobachter hatten auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die ukrainischen Bewohner der besetzten Gebiete zum Urnengang gezwungen wurden.

Nun wird erwartet, dass die von Moskau eingesetzten Besatzungsverwaltungen offiziell bei Kremlchef Wladimir Putin die Aufnahme in russisches Staatsgebiet beantragen. Putin hatte vor Beginn der Scheinreferenden betont, dass die Gebiete danach komplett unter Russlands Einfluss stünden. Beobachter erwarten, dass der Kreml Angriffe der Ukraine auf die besetzten Gebiete dann als Angriffe auf russisches Staatsgebiet deuten würden, um so eine mögliche weitere Eskalation der Lage zu begründen.

Gerüchten zufolge könnte die Duma bereits am Donnerstag über entsprechende Gesetzesentwürfe zu Annexionen entscheiden. Am Freitag dürfte Präsident Putin nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen öffentlich über die Referenden sprechen, schon seit Tagen wird erwartet, dass er bei dieser Gelegenheit die Annexionen der Gebiete verkünden könnte. UN-Generalsekretär António Guterres hatte einen solchen Schritt jüngst als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet.

Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstag in New York sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja dennoch, Russland gehe von weiteren Referenden in der Ukraine aus. „Dieser Prozess“ werde „weitergehen, wenn Kiew seine Fehler und strategischen Verfehlungen nicht erkennt und sich nicht von den Interessen seiner eigenen Leute leiten lässt“ und stattdessen blindlings den Willen jener ausführe, die sie manipulierten, so Nebensja.

Frankreichs Außenministerin kündigt weitere EU-Sanktionen an

Angesichts der Entwicklung hat die Europäische Union (EU) weitere Sanktionen bereits in Vorbereitung. „Wenn Russland diese illegalen Referenden durchführt, werden Sanktionen der Europäischen Union folgen, mit der vollen Unterstützung meines Landes“, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna am Dienstag bei einem Besuch in Kiew. „Diese Sanktionen werden wie die vorangegangenen in einem europäischen Rahmen getroffen.“

Nach Beratung mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba sagte Colonna, man habe bereits „die Arbeit unter Europäern aufgenommen, die Konsultationen sind im Gange, um so schnell wie möglich zu einer neuen Serie von Sanktionen zu kommen“. Diese sollen „einerseits individuell“ sein, um die Verantwortlichen zu treffen, und betreffe nun „andere Sektoren, die bisher noch nicht von Sanktionen betroffen waren und die dies nun sein werden.“

Am Dienstag hatte Großbritannien bereits weitere Sanktionen als Reaktion auf die Referenden angekündigt, die an ihrer Durchführung beteiligte Funktionäre sowie weitere Oligarchen treffen sollen. Die USA hatten am Freitag schon für den Fall einer Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine mit Wirtschaftssanktionen gedroht.

Für Deutschland machen die Abstimmungen in den besetzten Gebieten nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für Deutschland keinen Unterschied. „Wir werden das Ergebnis dieser Scheinreferenden nicht akzeptieren und die Ukraine mit unverminderter Kraft weiter unterstützen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

