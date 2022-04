Ukraine-Krieg Narva: Europas russischste Stadt im Zwiespalt

Russland oder Europa unterstützen? Rund 96 Prozent der Einwohner der estnischen Grenzstadt Narva sind Russen – und der Krieg offenbart ihre Identitätsprobleme.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner sind zwischen ihrer Ablehnung des Krieges und ihrer russischen Identität hin- und hergerissen. (Foto: AP) Protest gegen die russische Invasion in Narva

Tallinn Nur mit einem blauen, prall gepackten Rucksack kommt Oleg, der eigentlich anders heißt, durch die Tür des Zollgebäudes, die in diesen Zeiten für viele das Tor in die Freiheit bedeutet. Es ist Spätnachmittag an diesem bitterkalten Tag in Narva an der estnisch-russischen Grenze. „Ich möchte das, was in der Ukraine passiert, nicht kommentieren“, sagt der 35-Jährige zunächst, gibt sich aber nach einigen Minuten doch auskunftsfreudiger. Seinen richtigen Namen möchte er allerdings nicht veröffentlicht sehen.

Oleg ist in Estland geboren und gehört zur russischen Minderheit in dem kleinen baltischen Land. „Ich verurteile den Krieg in der Ukraine, er ist grausam“, sagt er. Gerade kommt er von einem Besuch bei Verwandten zurück, die in Russland auf der anderen Seite des gleichnamigen Flusses Narva leben. Reden könne er mit seiner Familie dort über die „sogenannte Spezialoperation“ nicht.