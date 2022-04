Ukraine-Krieg Nato-Staaten schicken schwere Waffen an die Ukraine

Brüssel Die Ukraine erwartet deutlich mehr Tote in der nächsten Phase des Kriegs. Der bevorstehende Kampf um den Donbass werde an den zweiten Weltkrieg erinnern, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nach einem Nato-Treffen, bei dem er zu Gast war. Die Außenminister der Nato-Staaten sicherten ihm dabei weitere Unterstützung zu, auch mit Waffenkategorien, die bislang nicht geliefert wurden.

Er rechne mit Gefechten großer Panzerverbände, die deutlich über das hinausgingen, was bislang passiert sei, sagte Kuleba. Dabei würden viele Menschen sterben oder ihre Häuser verlieren. Um das zu verhindern, käme die nun angekündigte Hilfe zu spät. Zwar sei er vorsichtig optimistisch, dass nach diesem Treffen die Ukraine besser unterstützt werde, doch entscheidend sei auch, wie schnell die neuen Waffen in der Ukraine ankommen.

Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine’s urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj