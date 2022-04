Ukraine-Krieg Neue Sanktionen nach russischen Gräueltaten: EU will Importstopp für russische Kohle

Nach dem mutmaßlichen Massaker in Butscha will die EU die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Importe von Gas und Öl bleiben aber zunächst außen vor.

Die EU will als Reaktion auf mutmaßliche Verbrechen der russischen Armee keine Kohle mehr aus Russland einführen. (Foto: dpa) Bergbau in Russlands größtem Kohlerevier

Brüssel Die EU-Kommission hat ein fünftes Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt und plant erstmals ein teilweises Energieembargo: So soll russische Kohle nicht mehr in die EU importiert werden dürfen.

Lieferungen von Gas und Öl hingegen sollen vorerst unangetastet bleiben. Darauf hatte unter anderem die Bundesregierung bestanden, wie das Handelsblatt bereits am Montag berichtet hatte.

Der Importstopp für die Kohle soll aber nicht sofort in Kraft treten. Stattdessen ist eine Übergangsfrist von drei Monaten geplant, damit Unternehmen bestehende Verträge auslaufen lassen können. Das Sanktionspaket trifft außerdem russische Banken, Reedereien und weitere Einzelpersonen. Die 27 EU-Botschafter müssen das Paket am Mittwoch noch beschließen.

Mit den neuen Sanktionen reagiert die EU auf die Leichenfunde in der ukrainischen Kleinstadt Butscha bei Kiew. „Diese Gräueltaten können und werden nicht unbeantwortet bleiben“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. Man habe die Sanktionen erweitert, „so dass sie noch tiefer in die russische Wirtschaft schneiden.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen