Ukraine-Krieg: News Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa – Ukraine meldet mehr als 30 russische Angriffe

Präsident Gitanas Nauseda hat in Litauen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine einen Ausnahmezustand verhängt. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Es wird erwartet, dass das Parlament des baltischen Landes die Maßnahme in einer außerordentlichen Sitzung am Donnerstag bestätigt.

Litauen schickte zudem Truppen an die Grenzen. Die Soldaten sollten die Grenzen vor möglichen Störungen und Provokationen wegen der starken Militärpräsenz in Belarus und Russland schützen, erklärte Nauseda.



Der Ausnahmezustand soll bis zum 10. März gelten. Er ermöglicht eine flexiblere Verwendung staatlicher Reservefonds und verstärkten Grenzschutz. Grenzschützer erhalten weiterreichende Befugnisse, Einzelpersonen und Fahrzeuge im Grenzgebiet zu kontrollieren. Das Nato-Mitgliedsland Litauen grenzt im Südwesten an die russische Exklave Kaliningrad, im Osten an Belarus, im Norden an Lettland und im Süden an Polen.