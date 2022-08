Ukraine-Krieg Nordeuropa diskutiert über Einreiseverbot für russische Touristen

Estland verschärft bereits seine Visa-Regelungen. Auch Finnland könnte folgen. Derzeit nutzen russische Touristen das EU-Land als Startpunkt für Reisen durch Europa.

Beide Ministerpräsidentinnen plädieren für eine härtere Gangart gegenüber Moskau. (Foto: IMAGO/Scanpix) Finnlands Regierungschefin Sanna Marin (links) und ihre estnische Amtskollegin Kaja Kallas

Stockholm „Der Besuch in Europa ist ein Privileg, kein Menschenrecht“, twitterte Estlands Regierungschefin Kaja Kallas vor Kurzem und forderte ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen in der EU auf, die Ausstellung von Touristenvisa für russische Staatsbürger zu stoppen. Grund dafür sei der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Das war vor ein paar Tagen. Seitdem ist eine Diskussion über ein Einreiseverbot für russische Touristen in die EU in vielen Ländern in Gang gekommen. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte vor Kurzem ein Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU gefordert.

Estland, das zu den größten Unterstützern der Ukraine in deren Kampf gegen die russischen Invasionstruppen gehört, wird ab kommendem Donnerstag seine Visa-Regelungen für russische Staatsbürger deutlich verschärfen. So dürfen nur noch Russen einreisen, die ihren ständigen Wohnsitz in dem baltischen Land haben. Auch sind Russen vom Verbot ausgenommen, die enge Verwandtschaft in Estland haben sowie russische Bürger, die ein Visum eines anderen EU-Landes besitzen. Russische Studenten, die in Estland studieren und kurz vor dem Abschluss stehen, dürfen ebenfalls einreisen.

Dass mit der neuen Regelung eine kollektive Bestrafung aller Russen eingeführt wird, weist Estlands Außenminister Urmas Reinsalu in einem Fernsehinterview zurück. „Der Krieg wurde von der russischen Föderation begonnen. Ohne Zweifel tragen russische Bürger durch ihre Passivität eine moralische Verantwortung für diesen Krieg“, erklärte er und unterstrich noch einmal, dass russische Bürger in seinem Land nicht willkommen seien.

Über den Grenzübergang in der estnischen Stadt Narva kommen seit Wochen wieder deutlich mehr russische Touristen, die ein Schengenvisum besitzen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen hat den Flughafen in der Hauptstadt Tallin als Reiseziel. Von dort geht es dann in andere EU-Länder. Beliebte Ziele sind die Mittelmeerländer Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Während sich Bundeskanzler Olof Scholz kritisch zu einem eventuellen EU-Einreiseverbot für Russen geäußert hat, bekommt die estnische Regierungschefin Unterstützung von ihrer finnischen Amtskollegin Sanna Marin. „Es ist nicht richtig, dass russische Bürger ein normales Leben leben und sich normal bewegen können, wenn zur selben Zeit Russland einen brutalen Angriffskrieg in Europa führt“, erklärte sie. Gleichwohl müsse diese Frage mit den anderen Schengen-Ländern diskutiert werden. Eine Gelegenheit dazu haben die EU-Außenminister bei ihrem informellen Treffen in Prag Ende August.

Länder sind an Schengen-Regeln gebunden

Eine Mehrheit der Finnen ist für ein generelles Einreiseverbot für russische Touristen. Zumal eine Recherche des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und TV-Senders YLE ergab, dass auf der Messenger-App Telegram derzeit Pkw- und Bustouren zu den finnischen Flughäfen in Lappeenranta und Helsinki angeboten werden. Von dort fliegen sie dann weiter in den Urlaub am Mittelmeer. Das hat zu einer großen Diskussion in Finnland geführt. „Die sonnen sich am Strand, während in der Ukraine Schulen und Krankenhäuser dem Erdboden gleichgemacht werden“, entrüstete sich ein Finne in den sozialen Medien.

Die Politik tut sich mit einer klaren Positionierung allerdings noch schwer. Denn die Frage ist kompliziert. Wer nach Finnland oder Estland mit einem von einem anderen Schengen-Land ausgestellten Visum reist, kann nach den Schengen-Regeln nicht abgewiesen werden. Außerdem gibt es Visa für Mehrfach-Einreisen in den Schengenraum. Wer ein solches zeitlich befristetes Mehrfachvisa besitzt, kann nicht einfach an der Grenze zurückgewiesen werden. Allein in Finnland rechnet die Zollbehörde mit rund 100.000 erteilten Mehrfachvisa, in Estland sollen es etwa 50.000 sein.

Der finnische Außenminister Pekka Haavisto will deshalb das Thema ebenfalls auf dem informellen Treffen in Prag zur Sprache bringen. Beschlüsse hinsichtlich der Visavergabe müssen sowohl der Schengen- als auch der finnischen Gesetzgebung entsprechen, betonte er. Bislang kann Finnland, das eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, die Erteilung eines Touristenvisums nur verzögern. Das käme einem „Einreiseverbot light“ gleich, wie es ein finnischer Abgeordneter bezeichnete.

Andere Länder wie Dänemark, Belgien, die Niederlande, die Slowakei, Tschechien und Malta erteilen bereits keine Kurzzeit-Visa für Russen mehr. Schweden hat noch keine Entscheidung getroffen. Einwanderungsminister Anders Ygeman bevorzugt eine gemeinsame EU-Entscheidung und will bis dahin abwarten. Lettland hat wie Estland und Litauen die Ausstellung neuer Visa gestoppt. Ausnahmen werden nur aus humanitären Gründen gemacht oder wenn der Antragsteller in Russland um seine eigene Sicherheit fürchten muss. Allerdings fordert Lettland von den Betroffenen dann die Unterzeichnung einer Erklärung, in der der Krieg in der Ukraine ausdrücklich verurteilt wird.

Dass es in Prag zu einer Einigung auf eine gemeinsame EU-Linie kommt, bezweifeln Beobachter. Zumal Kritiker eines Visaverbots fürchten, dass das dem russischen Präsidenten Putin nur in die Karten spielen würde. Er könnte dann seiner eigenen Bevölkerung erneut den Westen als den größten Feind seines Landes präsentieren.

Mehr: Die Meiler von Saporischschja werden zum Sicherheitsrisiko