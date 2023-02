Ukraine-Krieg Norwegen liefert acht Leopard 2 – Scholz bittet europäische Staaten um Lieferung zugesagter Panzer

Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard 2 in Polen

Berlin Lange wirkte die Bundesregierung in der Frage der Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine wie eine Getriebene. Und es entstand der Eindruck, dass die Ukraine förmlich mit Panzerlieferungen überschwemmt werde, wenn Deutschland endlich seine Zurückhaltung aufgebe und die Weitergabe von Leopard-Panzern genehmige.

Inzwischen zeigt sich, dass es ganz so einfach nicht ist. Am 25. Januar hatte Deutschland angekündigt, der Ukraine 14 Panzer vom modernen Typ Leopard 2A6 zur Verfügung zu stellen und auch anderen Ländern den Export von in Deutschland produzierten Kampfpanzern zu erlauben. Doch das erklärte Ziel, zwei ukrainische Panzerbataillone – zusammen gut 60 Fahrzeuge – zusammenzustellen, ist noch nicht erreicht.

Von der modernen Leopard-2-Variante A6 stünden bislang nur die 14 aus Deutschland und drei aus Portugal bereit, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag beim Treffen mit seinen Nato-Amtskollegen in Brüssel. Bei der von Polen organisierten Zusammenstellung eines Bataillons älterer Leopard-2-Modelle der Version A4 sehe es nicht viel besser aus.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appellierte an europäische Staaten, wie zugesagt Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. „Ich bin sehr froh, dass es die Bereitschaft vieler gibt, das zu tun“, sagte er bei einem Besuch in Belgien. „Ich hoffe auch, dass das geschieht.“

Am Dienstag kündigte Norwegen an, acht seiner 36 Leopard 2 an die Ukraine liefern zu wollen. „Es ist wichtiger denn je, den Freiheitskampf der Ukraine zu unterstützen“, teilte Ministerpräsident Jonas Gahr Störe mit. Das skandinavische Land hatte im Jahr 2004 gebrauchte Leopard 2A4 erworben. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Regierung in Oslo beim Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 54 moderne Leopard 2A7 kaufen will.

Neben Deutschland stellt nur Portugal Leopard-2-Panzer der modernen Variante A6 bereit. (Foto: dpa) Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Treffen mit seinen Nato-Amtskollegen in Brüssel

Die zugesagten vier Leopard 2 aus Kanada sind mittlerweile in Polen eingetroffen. Kanadas Verteidigungsministerin Anita Anand erklärte am Dienstag auf Twitter, dass rund 25 kanadische Soldaten nach Polen geschickt worden seien, um ukrainische Besatzungen an den Panzern zu schulen. Auch die polnische Armee hat mit der Ausbildung begonnen.

Ausbildung durch die Bundeswehr soll diese Woche beginnen

Die Bundeswehr will diese Woche auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster starten. Dafür werden etwa sechs bis acht Wochen veranschlagt. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte vergangene Woche beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in Kiew erklärt, dass die zugesagten 14 Leopard 2 aus Deutschland der Ukraine bis Ende März übergeben werden sollen.

Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im Januar in Ramstein hatte Pistorius erklärt, in der Kampfpanzerfrage seien die Unterstützerstaaten der Ukraine keineswegs so geschlossen, wie es nach außen zuweilen den Anschein habe.

Laut US-Verteidigungsministerium sind mittlerweile acht Nationen bereit, der Ukraine Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen. Neben Deutschland, Polen, Kanada, Portugal und Norwegen handelt es sich um Spanien, Dänemark und die Niederlande.

Mit Agenturmaterial.

