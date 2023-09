 Ukraine-Krieg: Nur die Geduldigen überleben an der Südfront

Die gut einsehbaren Ebenen und die vielen Minen an der Südfront kosteten zahlreiche Ukrainer das Leben.

Welika Nowosilka Die Munition ist bereits geladen und das Kanonenrohr ausgerichtet, als der Befehl zum Abbruch kommt. „Russische Drohne“, ruft eine metallische Stimme durch das Funkgerät, „sofort in den Unterstand!“ Die drei Artilleristen springen aus der Selbstfahrlafette und ziehen das soeben entfernte Tarnnetz über das stählerne Kampffahrzeug. Dann rennen wir durch den schmalen, südukrainischen Waldstreifen zum Schützengraben zurück.

Wolt, wie der Leutnant der Marineinfanterie-Einheit mit Kampfnamen heißt, will kein Risiko eingehen. „Wir müssen das Leben unserer Leute schützen“, sagt der 21-Jährige, der direkt von der Militärakademie an die Front gekommen ist.

Die Ukrainer haben genug Verluste durch Kamikaze-Drohnen erlitten, um vorsichtig zu handeln. Die Größe des Geschützes und der beim Schuss ausgestoßene Rauch machen die Position zudem relativ leicht lokalisierbar. Deckung gibt es an der Front kaum.

Die Gegend zwischen Saporischschja und Donezk im Süden der Ukraine ist über weite Strecken völlig flach, die russischen und die ukrainischen Drohnen sehen kilometerweit über das Schlachtfeld. Unter der gleißenden Sommersonne fehlt jeder Überraschungseffekt: Größere Gruppen von Fahrzeugen und Truppen erkennt der Feind rasch und greift sie an.

Entsprechend schwierig gestaltet sich die ukrainische Offensive. Die Hoffnungen auf einen schnellen Sturm ans Asowsche Meer und eine Zweiteilung der russischen Front sind längst den Realitäten eines harten Abnützungskriegs gewichen.

Die Ukrainer nehmen zwar immer wieder einzelne Dörfer ein und rücken durch die stark verminte Landschaft vor. Und in der Region Saporischschja haben sie die erste und stärkste von mehreren russischen Verteidigungslinien durchbrochen, wie der ukrainische Brigadegeneral Oleksander Tarnawskyj in einem Interview mit dem britischen „Observer“ sagte. Doch schnell geht an der Südfront nichts.

Der Abschnitt südlich der Ortschaft Welika Nowosilka bildet eine von zwei Hauptstoßrichtungen. Kiew hat hier vier Marinebrigaden stationiert, die teilweise über moderne westliche Ausrüstung verfügen.

In ihren Sturmangriffen sind sie in den vergangenen drei Monaten zehn Kilometer vorangekommen und haben 240 Quadratkilometer Territorium befreit. Weiter westlich kommen 220 hinzu. Doch in der Südukraine halten die Russen seit Anfang 2022 fast 45.000 Quadratkilometer besetzt. Dazu kommen die okkupierten Gebiete im Donbass und auf der Krim.

Im Juni versuchten die Ukrainer es noch mit großflächigen Attacken, jetzt haben sie nach großen Verlusten auf lokale Sturmangriffe kleinerer Gruppen umgestellt. Dies merken auch die Artilleristen. „Zu Beginn der Offensive schossen wir pausenlos, um die Infanterie zu unterstützen“, erzählt der junge Leutnant Wolt. „Jetzt feuern wir nur, wenn wir ein Ziel zugewiesen bekommen.“

Ukrainer wechseln häufig ihre Stellungen

An diesem Tag sind die Ukrainer frühmorgens in ihrer Position angekommen. Bis zum Mittag haben sie mit ihrer sowjetischen Selbstfahrlafette „Nelke“ erst zwei Granaten verschossen, obschon vier bis sieben Kilometer entfernt an der Front ein Sturmangriff läuft.

Von knappen Vorräten will zwar niemand sprechen. Aber die Artilleristen gehen sorgfältig mit ihrer Munition um. „Die Russen setzen auf massenhaften Beschuss, wir auf Präzision“, meint Wolt – eine Aussage, die viel Raum für Interpretationen lässt.

Die Ukrainer haben ihre Strategie bei der Sommeroffensive geändert und setzen mittlerweile auf kleinere, gezielte Angriffe. (Foto: Reuters) Kleine Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee

In der stark exponierten Position bleiben sie höchstens ein paar Tage. Sobald sie ihre Granaten aufgebraucht haben oder die Russen sie entdeckt haben, ziehen sich die Marineinfanteristen zurück. Die Ukrainer wechseln diese nur schwach ausgebauten Stellungen häufig und verlegen ihr schweres Gerät nur in der Nacht.

Ein Treffer ist jederzeit möglich: Während unseres Besuchs knallt es in der Umgebung ständig. Einmal zischt ein Geschoss direkt am Wäldchen vorbei, in dem die Soldaten Stellung genommen haben. Es klingt wie ein Flugzeug. Später, bei der Rückfahrt nach Welika Nowosilka, weht dichter, stinkender Rauch von einer getroffenen Stellung auf die Straße.

Die Soldaten geben sich Mühe, cool zu wirken. Sie lehnen sich gegen Bäume, rauchen, scherzen und kauen Sonnenblumenkerne.

Dennoch drehen manche von ihnen bei nahen Explosionen ruckartig den Kopf. Lange sind sie noch nicht auf dem Schlachtfeld. Schließlich existiert ihre Brigade erst seit dem Frühjahr.

Ich muss mich um meine Brüder kümmern und ihnen helfen. Als geeintes Kollektiv töten wir die Russen effizienter. Ukrainischer Kompaniechef Walet

Auch Walet, der wie fast alle ukrainischen Soldaten und Offiziere nur sein Pseudonym angibt, wurde Anfang 2023 eingezogen. Im zivilen Leben arbeitete der 29-Jährige als Fahrer. Zum Artilleristen ausgebildet wurde er in Großbritannien, als Kompaniechef erteilt er nun den Schießbefehl. Die meiste Zeit sitzen die Männer aber herum und warten. Kriegsalltag heißt viel Langeweile.

Wenn gleichzeitig der große Durchbruch ausbleibt, nagt das an der Moral. Walet sieht sich deshalb auch als Vertrauensperson und Motivator. „Ich muss mich um meine Brüder kümmern und ihnen helfen. Als geeintes Kollektiv töten wir die Russen effizienter.“

Dichte Minenfelder an der Südfront

Die offene Diskussionskultur innerhalb der Armee-Einheiten fällt bei jedem Besuch auf. Die Nähe zwischen Soldaten und Unteroffizieren schafft Vertrauen, erschwert aber auch die Durchführung von zentral koordinierten Sturmangriffen. Für die Kampffähigkeit spielt die Moral deshalb eine wohl noch größere Rolle als in anderen Armeen.

Auf dem Übungsgelände der 110. Landwehr-Brigade von Welika Nowosilka hat der Pionier Ljuti gerade seinen Vortrag begonnen. Die Pioniertruppen gehören zu den Kampfunterstützern und sind unter anderem dafür verantwortlich, Kampfmittel zu räumen. Der Enddreißiger Ljuti erklärt einer Gruppe von 20 frischen Infanteristen die Gefahren von Minenfeldern. „In der Ausbildung erzählen sie dir viel Nettes“, stellt der erfahrene Kämpfer klar. Aber die Russen machten das Leben der Soldaten zum Albtraum.

Die Ukrainer müssen mit ihrer Munition sparsam umgehen. (Foto: Reuters) M109-Panzerhaubitze der ukrainischen Armee

Die Brachialsprache von Ljuti strotzt vor Beleidigungen und Flüchen. Doch die Männer, die eher wie Mitglieder eines Kegelklubs als wie durchtrainierte Kämpfer aussehen, hängen an seinen Lippen. Sie wissen, dass sie jene Lücken auffüllen, die der Krieg in die Brigade gerissen hat. Minen und Artillerie sind für praktisch alle ukrainischen Verluste an diesem Abschnitt verantwortlich.

Experten halten die russischen Minenfelder im Süden für die dichtesten seit dem Zweiten Weltkrieg. „Die Ukraine ist heute das am stärksten verminte Land der Welt“, erklärte der ukrainische Verteidigungsminister Olexi Resnikow kürzlich. Der stellvertretende Kommandant der 110. Landwehr-Brigade, Hauptmann Andri Kusmenko, spricht von 16.500 Panzerminen pro 20 Kilometer Front. Eine weitere Gefahr stellen ältere ukrainische Minenfelder dar.

Ljutis Schlachtfeld ist eine eigentliche Dystopie. „Wenn wir Schützengräben einnehmen, zünden sie Sprengfallen“, erzählt er. Sicherheit ist in solchen Situationen deshalb eine Illusion. Dass sich die Soldaten nach dem lebensgefährlichen Vormarsch über freies Feld in den scheinbar rettenden Streifen werfen, sei psychologisch völlig nachvollziehbar. „Aber wenn sie den Fehler bemerken, ist es zu spät. Dann sind sie schon in der Luft zerfetzt.“

Die Ukraine ist heute das am stärksten verminte Land der Welt. Olexi Resnikow, Verteidigungsminister Ukraine

Achtsamkeit und Geduld sei das einzige Rezept zum Überleben, sagt der seit 2015 dienende Armeeangehörige. Natürlich gebe es zu wenige Pioniere. „Aber ohne sie gibt es keinen Sturmangriff.“ Er selbst nahm 2015 zum ersten Mal an einer Attacke teil. „Viele meiner damaligen Kameraden sind tot oder psychisch fertig. Überlebt haben die Vorsichtigen. Die Mutigen nicht.“

Generäle stehen unter Druck

Ljuti erzählt von den aus der Distanz abgeworfenen POM-3-Minen, die so gut getarnt sind, dass die Soldaten sie erst im letzten Moment sehen. Unter den Panzerminen versteckte Sprengsätze lockten die Pioniere in tödliche Fallen.

Zwar verfügen die Ukrainer über Fahrzeuge zur Minenräumung aus sowjetischen und moderneren westlichen Beständen. Doch die trägen, gepanzerten Spezialwagen geben leichte Ziele für die Russen ab, die systematisch Jagd auf sie machen. Allein in den ersten Wochen der Offensive verloren die Ukrainer mindestens acht solcher Maschinen.

Oft genug, so betont Ljuti, bleibt Minenräumung Handarbeit. Er zeigt den Infanteristen, wie sie mit 200 Gramm TNT und einer langsam abbrennenden Zündschnur eine Mine sprengen können. Besser sei aber, diese Arbeit den Mitgliedern der Pioniertruppen zu überlassen. „Ihr müsst uns sagen, wo die Minen liegen. Und dann warten, bis wir fertig sind“, stellt Ljuti klar. Das dauere länger und mache gewisse Generäle sauer. „Aber wenn euch einer befiehlt, ihr sollt schneller vorrücken, dann sagt ihm, er soll vorausgehen. Und zur Hölle fahren.“

Die Maschinen sind leichte Ziele für russische Angriffe. (Foto: Reuters) Minenräumfahrzeug

Aus seinen Worten lässt sich erahnen, wie groß der Druck ist, durchschlagende Erfolge an der Front zu erzielen. Dieser soll auch aus dem Ausland kommen, wo manche Pentagon-Beamte den Generalstab dafür kritisieren, nicht genügend Kräfte im Süden zu konzentrieren. In der Armee wird er von oben nach unten weitergereicht, wo die Kommandanten ihre Soldaten stärker antreiben sollen – ohne katastrophale Verluste zu erleiden.

Obschon die meisten Gesprächspartner betonen, die Motivation sei unter den schwierigen Umständen erstaunlich gut, und die interviewten Soldaten gefasst wirken, gibt es auch frustrierte Stimmen. So klagt der 39-jährige Wolodimir am Schießstand, man werde wie Kanonenfutter behandelt.

Für die Kommandanten ist es zentral, die Moral aufrechtzuerhalten – besonders in einer Brigade, die wie die 110. seit eineinhalb Jahren praktisch ununterbrochen in den Schützengräben steht. „Für viele fühlt sich der Alltag an wie der Film ,Und täglich grüßt das Murmeltier'. Wir wollen ihnen Abwechslung bieten“, erzählt Hauptmann Kusmenko.

Die Soldaten spüren den Druck, bei der Offensive Erfolge zu erzielen. (Foto: Reuters) Übung einer ukrainischen Brigade

In einem Feldlazarett spielt die Folkband Wertep deshalb patriotische Lieder für die Soldaten, an der Front singen der populäre Musiker Mikola Serha und das Duett Anna Maria. Doch der stärkste Antrieb ist laut Kusmenko die Aussicht, die eigene Heimat zu befreien: In der Landwehr-Brigade gebe es Bataillone aus allen besetzten Gegenden der Region Saporischschja. „Unsere Soldaten sehen durch ihre Feldstecher die Russen buchstäblich in ihren Häusern.“

Kleine Siege an der Front

Die Ukrainer sind realistisch genug, um zu wissen, dass der erhoffte Sieg immer weiter in die Zukunft rückt. Bald schon, so ist zu hören, werden die Winteruniformen geliefert. Solange sie begrenzte Erfolge feiern, wie zuletzt die Befreiung des Dorfs Robotine an einer wichtigen russischen Verteidigungslinie, lässt sich diese Aussicht ertragen.

Zu den kleinen Siegen gehört auch, dass die russische Drohne über der Artilleriestellung bei Welika Nowosilka nach langen Minuten endlich verschwunden ist. Über Funk kommt erneut der Schussbefehl. Die Männer werfen ihre Schutzwesten ab und rennen zur Selbstfahrlafette. Noch einmal bewegt sich das Kanonenrohr ein bisschen nach oben. Dann schreit Walet seinen Schussbefehl: „Postril!“

Der Schuss kracht durch die Stille und erzeugt eine Schockwelle. Rauch umhüllt das Artilleriegeschütz. Die Männer eilen zurück in den Unterstand. Dort atmen sie schwer vor Aufregung und Adrenalin, lachen und husten. Kurze Zeit später die Bestätigung: Die Ukrainer haben den anvisierten russischen Mörser zerstört. Nun beginnt das Warten auf die nächsten Ziele – bis die Munition verschossen ist.

