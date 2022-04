Ukraine-Krieg Oligarch Firtasch steuert sein Firmenimperium aus dem Exil

Wien Historisch betrachtet ist die Ukraine ein Land der Extreme. Es sei entweder Brücke oder Schlachtfeld, sagt der schwerreiche Unternehmer Dimitro Firtasch im Gespräch. Seit dem 24. Februar und dem Angriff der russischen Armee hat sich der Krieg, der eigentlich seit 2014 tobt, dramatisch ausgeweitet. Das hat auch die Geschäfte des 57-Jährigen, der in der Ukraine als einer der mächtigsten Oligarchen gilt, teilweise lahmgelegt.

Der Mischkonzern DF Group handelt mit Gas, stellt Mineraldünger her, betreibt Metallurgiefabriken und ist in der Landwirtschaft tätig. Rund 110.000 Angestellte beschäftigt das Unternehmen. In der Woche vor Ostern standen davon bloß 67.000 zur Verfügung. „Von vielen Mitarbeitern wissen wir nicht, wo sie sich aufhalten“, sagt Firtasch.

Unmittelbar nach Kriegsbeginn hat die DF Group den Betrieb in allen vier Düngerfabriken eingestellt. Dem Management schien die Gefahr zu groß, dass russische Bomben eine Explosion auslösen könnten. Mittlerweile sind zwei Fabriken wieder in Betrieb. Auch die ukrainischen Landwirtschaftsunternehmen wollen säen und ernten, soweit das möglich ist. Dafür benötigen sie Dünger.

Allerdings setzen die Agrarunternehmen diesen derzeit nur zurückhaltend ein. Eigentlich haben die Bauern den Winterweizen geerntet, und die Silos sind voll davon. Bloß können die Agrargüter kaum exportiert werden, womit den Bauern teilweise die Einnahmen fehlen, um die Hersteller zu bezahlen. „Düngemittel sind ein teures Vergnügen“, sagt Alex Lissitsa, Chef des Agrarunternehmens IMC.

Die herkömmliche Ausfuhrroute für Weizen, Mais oder Eisenerz läuft über die Häfen am Schwarzen Meer. Aber die Schiffe sind von Seeminen bedroht und die Zufahrtswege teilweise zerstört. Die ukrainische Regierung sucht daher nach Möglichkeiten, wenigstens einen Teil der Ware mit der Eisenbahn in Länder der EU zu transportieren.

Aber auch da bestehen Hürden. Ein Großteil des ukrainischen Schienennetzes weist Breitspur auf: Die Agrargüter müssen somit an der polnischen Grenze von einem Zug auf einen anderen umgeladen werden. Die Logistik ist auch sonst lückenhaft. So fehlen Transporthubs.

Gebremst wurde durch die russischen Angriffe die Landwirtschaft in der Ukraine. (Foto: IMAGO/Ukrinform) Mähdrescher in der Ukraine

Firtasch will deshalb an der ukrainisch-polnischen Grenze und in der polnischen Hafenstadt Danzig zwei Transportterminals bauen. „Wir sprechen mit Landeigentümern“, sagt er. Die Verhandlungen seien aber nicht einfach, denn es gebe auch andere Geschäftsleute, die in die Logistik investieren möchten. „Für viele ist der Aufbau einer alternativen Logistikkette über Nacht eine Notwendigkeit geworden.“

Risiko einer Auslieferung an die USA ist jüngst wieder gestiegen

Firtasch kann sich um solche Dinge nicht vor Ort kümmern. Seit 2014 lenkt er sein Unternehmen mit Videokonferenzen von seinem Büro in Wien aus. In jenem Jahr haben die USA die Auslieferung von Firtasch beantragt. Österreich darf er seither nicht verlassen.

Angeblich soll Firtasch ein Komplott geschmiedet haben, um indische Politiker zu bestechen und so an Titan zu gelangen. Dieses wiederum hätte an den Flugzeughersteller Boeing geliefert werden sollen. Das Geschäft kam nie zustande.

Das Risiko einer Auslieferung ist jüngst wieder gestiegen. Im März hat das Landesgericht Wien es abgelehnt, das Auslieferungsverfahren wieder aufzunehmen. Firtaschs Anwälte haben dagegen beim Oberlandesgericht eine Beschwerde eingereicht.

Für Firtasch hat die Anklage der USA politische Gründe. Aus seiner Sicht hängt das Verfahren mit der verworrenen Vorgeschichte des Ukrainekriegs zusammen. Im Jahre 2013 verfolgten die EU und die Ukraine den Plan, ein Assoziationsabkommen zu schließen.

Gleichzeitig betrieb Russland gegenüber der Ukraine eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche: Der mächtige Nachbar lockte mit Krediten und günstigem Gas, behinderte aber auch die Importe, um die ukrainische Regierung gefügig zu machen.

Die Ukraine sollte sich auf keinen Fall dem Western weiter annähern, sondern mit Russland eine Zollunion bilden. Der damalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch, zu dessen Unterstützern Firtasch zählte, schreckte schließlich davor zurück, das Abkommen mit der EU zu unterschreiben. Das führte 2014 zum Maidan-Aufstand und zum Sturz des Präsidenten. Janukowitsch floh nach Russland.

Der Ex-Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowitsch, wurde zu 13 Jahren Haft in der Ukraine verurteilt. (Foto: dpa) Putin und Janukowitsch

Vielen Ukrainern gilt Firtasch seither als Strippenzieher und „Russlandfreund“, der die Westanbindung hintertrieb. Anders als der „typische“ Oligarch war Firtasch zwar nie Anführer einer Partei, er fungierte in jenen Jahren aber als Präsident des ukrainischen Arbeitgeberverbandes und als Co-Chairman eines Sozial- und Wirtschaftsrates, dem Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Regierungsvertreter angehörten.

Im Gespräch sagt Firtasch, er habe sich damals dafür eingesetzt, dass die Ukraine wie Österreich offiziell neutral werde. Für den Schutz des Landes propagierte er eine starke Armee nach israelischem oder Schweizer Vorbild. „Russland ist unter Putin nach der Krise der 1990er-Jahre erstarkt“, sagt der Geschäftsmann. „Für die Ukraine war es nicht mehr möglich, zwischen den beiden Blöcken zu lavieren.“ Der mächtige Nachbar wollte verhindern, dass die Ukraine weiter nach Westen driftet.

Politisch unterscheidet sich die Ukraine stark vom Nachbarland: In den vergangenen Jahren hat der institutionalisierte Machtwechsel in freien Wahlen meistens funktioniert. Anders als in Russland spielen die Oligarchen weiterhin eine unabhängige Rolle. Präsident Wolodimir Selenski hat im Herbst die Oligarchen Rinat Achmetow und Petro Poroschenko zwar wiederholt attackiert, ans Gängelband lassen sich diese von der Politik aber nicht nehmen.

In Putins Russland ist es beispielsweise undenkbar, dass Oligarchen in Eigenregie Medien betreiben. Einige der reichen Unternehmer der Ukraine sind dagegen weiterhin im Mediengeschäft aktiv. So ist Firtasch Miteigentümer der Inter Media Group, und der ehemalige Staatspräsident und Oligarch Petro Poroschenko besaß bis vor Kurzem den Fernsehsender „5 Kanal“.

Der Besitz von Fernsehsendern als Rückversicherung

Die Oligarchen der Ukraine sagen, der Besitz von Fernsehsendern sei eine Art Rückversicherung. Auf Gerichte sei kein Verlass. Um die eigenen Interessen zu verteidigen, benötige man Fernsehsender – die bis vor dem Krieg zudem ein gutes Geschäft waren. TV-Stationen dienen im Osten des Kontinents oft aber auch dem Zweck, Gegner in Verruf zu bringen.

Die reichen ukrainischen Unternehmer schmieden mal Allianzen, mal sind sie sich spinnefeind. Bekannt ist etwa, dass Firtasch und die ehemalige Ministerpräsidentin und Geschäftsfrau Julia Timoschenko erbitterte Gegner sind.

Beide sind ursprünglich im Gasgeschäft reich geworden. Firtasch erhielt im Jahr 2002 das exklusive Recht, Gas aus Turkmenistan in die Ukraine zu verkaufen. Zwei Jahre später gründete er mit dem russischen Energiekonzern Gazprom das Unternehmen Rosukrenergo mit Sitz in der Schweizer Kleinstadt Zug. Dort haben sich in den vergangenen Jahren einige Rohstoffunternehmen niedergelassen.

Bekannt ist etwa, dass der ukrainische Oligarch Firtasch und die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin und Geschäftsfrau Julia Timoschenko erbitterte Gegner sind. (Foto: dpa) Julia Timoschenko

Der Zweck von Rosukrenergo bestand darin, Gas in der Ukraine und EU zu vertreiben. Die Konstruktion stieß damals auf Kritik, es wurden Hintermänner auf ukrainischer und russischer Seite als Profiteure vermutet. Nicht klar war vor allem, warum Gazprom einen weiteren Zwischenhändler benötigte.

Firtasch sagt, dass ihm nichts anderes übriggeblieben sei, als mit einer russischen Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Es habe damals nur zwei Möglichkeiten gegeben, den Energieträger von Zentralasien nach Europa zu transportieren – über Russland oder den Iran. Gegen diesen hatten die USA jedoch Sanktionen verhängt, womit das Land als Transitroute ausfiel.

Ukrainische Agrarunternehmer fühlen sich ausgenutzt

Ebenfalls bereits um das Jahr 2002 begann Firtasch, in die Produktion von Stickstoffdünger zu investieren. Industriell ist das logisch, weil dafür Gas ein Ausgangsmaterial ist. Auffallend ist trotzdem, wie sehr Unternehmer aus der ehemaligen Sowjetunion einen Hang zur Organisationsform des Konglomerats haben.

Das begründen viele Unternehmer mit der mangelnden Sicherheit im Geschäftsalltag. Auf Zulieferer könne man sich nicht immer verlassen, sodass es vielfach das Beste sei, sie gleich zu übernehmen. Das verschafft den Unternehmen im Heimatmarkt aber oft eine allzu dominante Stellung.

Ukrainische Agrarunternehmer beklagen sich, dass die DF Group ihre Position im Düngergeschäft ausnutze. Dazu gibt es im Land auch eine gerichtliche Auseinandersetzung. Vertreter der DF Group argumentieren, die Firma habe im ukrainischen Düngergeschäft einen Anteil von 30 Prozent und der Markt sei offen für Importe.

Gleichzeitig weisen die Mischkonzerne der Ukraine oft geografische Klumpenrisiken auf. Firtasch sagt, er habe die Gewinne immer in der Ukraine reinvestiert und die Risiken zu wenig diversifiziert. „Kaufmännisch gesehen kann man heute sagen, das war ein Fehler.“

Derzeit würde ihm aber auch die Diversifikation nicht viel helfen. Auf seinen Geschäften lasten nicht nur der Krieg, sondern seit einiger Zeit auch die angespannten Beziehungen zu den Banken. Obwohl Firtasch in den USA nicht verurteilt ist und es dort auch keine Sanktionen gegen ihn gibt, arbeiten westliche Finanzhäuser weder mit ihm noch mit der DF Group zusammen. Die Kooperation mit russischen Banken hat er mit Kriegsbeginn gestoppt. „Das Finanzielle zu regeln ist schwierig", sagt er.

